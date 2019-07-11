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Yenidoğan Camii yenilendi

Kütahya’nın Hisarcık Yenidoğan Camii’nde hayırseverlerin katkılarıyla başlanan bakım onarım çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

11 Temmuz 2019 Perşembe 10:57
Yenidoğan Camii yenilendi

Kütahya’nın Hisarcık Yenidoğan Camii’nde hayırseverlerin katkılarıyla başlanan bakım onarım çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.


Yenidoğan Mahallesinde bulunan Yenidoğan Camii’nde İmam Ferhat Yıldırım ve Mahalle Muhtarı Ali Çalışkan’ın önderliğinde hayırseverlerin katkılarıyla bir ay önce başlanan bakım onarım çalışmaları tamamlandı.


Muhtar Ali Çalışkan, camii cemaati ile istişare edilerek başlanan boya, nakkaş süsleme, duvarlara lambiri tahta işlemesi, doğalgaz dönüşüm ısı sistemi ve halıların değişmesi çalışmalarının tamamlandığını söyledi.


Çalışkan,” Çalışmalarımız çerçevesinde eski ayakkabılık dışarı alınarak camimize dört saf cemaat kapasiteli bir alan kazandırılmıştır. Eski ayakkabılığın bulunduğu alanı vakit namazlarında kullanarak ısı tasarrufu yapmayı düşündük. Camimizde sadece üst katın lambiri tahta çakılması işi kaldı, o da birkaç gün içinde tamamlanacak inşallah. Camimizin bakım onarım çalışmalarına katkıda bulunan İmam Ferhat Yıldırım ve Müezzin Özkan Özçelik ile hayırseverlerden Allah razı olsun” dedi.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 10:57
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