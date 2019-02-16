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(Yeniden) - Van’da terör operasyonu: 57 gözaltı

Van ve Çaldıran ilçesinde polis ekipleri tarafından PKK/KCK’ya yönelik 3 gün devam eden operasyonları sonucunda 57 şüpheli gözaltına alındı.

16 Şubat 2019 Cumartesi 10:46
(Yeniden) - Van’da terör operasyonu: 57 gözaltı

Van ve Çaldıran ilçesinde polis ekipleri tarafından PKK/KCK’ya yönelik 3 gün devam eden operasyonları sonucunda 57 şüpheli gözaltına alındı.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, PKK/KCK silahlı terör örgütünün ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamanın devamında ise, "Bu çalışmalar kapsamında;13-14-15 Şubat 2019 tarihleri arasında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çaldıran İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın 15 Şubat 1999 tarihinde yakalanmasının yıldönümü bahane ederek mahalle ve sokak eylemlerine yönelik olarak taş, molotof, havai fişek ve EYP kullanmak suretiyle eylem hazırlığında oldukları tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlene operasyonlarda Van merkezinde 50, Çaldıran ilçesinde 7 olmak üzere toplam 57 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin ikamet, işyeri ve üst aramalarında; 2 adet kurusıkı tabanca, teröristbaşının posteri, havai fişek, maskeler, eldivenler, başörtüler, örgütsel doküman ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi” denildi.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 10:46
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