Yeniden Refah'ta Sivas depremi! 'İftarda zıkkım yesinler' sözü bizi bu noktaya getirdi

Yeniden Refah Partisi Merkez İlçe Başkanı Bekir Bozkaya, istifa ettiğini yaptığı yazılı açıklamayla duyurdu.

"Yeniden Refah Partisi Sivas Merkez İlçe Başkanlığı görevimden istifa ettiğimi sayın halkımıza saygıyla duyurmaktayım." diyen Bozkaya, partisinin Sivas İl Başkanı Fatih Kalkan'ı eleştirdi.

Bozkaya, "Sürdürmekte olduğum görevimden seçim süreci boyunca desteklerimi hiçbir zaman eksik etmediğim İl Başkanı Fatih Kalkan'ın süreç boyunca takındığı tavır ve hareketler, aynı zamanda ilimizde oy kaybına zarar vereceği baştan beri belli olduğu halde aday olarak çıkmasıdır. Aynı zamanda kendi hegemonyasını sürdürebilmek için kendinden daha çok çevresi, gücü olan insanları partiye kazandırmamak adına kısır döngü içerisinde kendi varlığını sürdürebilmek için kişileri partimizden uzaklaştırmasıdır” dedi.

Bozkaya, istifalarında seçim günü il başkanının sandık görevlilerine yönelik sözlerinin etkili olduğunu da ifade ederek, şöyle devam etti:

"Bu süreç içerisinde merkez ilçe başkanı olarak, partimize kazandırmış olduğum 220 kişi de benimle birlikte İl Başkanı Fatih Kalkan'a tepki olarak partimizdeki görevlerinden istifa etmektedirler. Yönetimin istifasında, seçim günü parti binasında sonuçları beklerken sandık görevlilerine iftar yemeğini göndermediği gibi bir de üstüne sandık görevlilerine 'Zıkkım yesinler, gebersinler' sözünün çok büyük etkisi olmuştur. Seçim günü sandık görevlilerine iftar yemeğinin verilmemesinden dolayı yaklaşık 400 sandık görevlisi de istifa etmişlerdir. Bu süreçte en azından çıkıp özür dileme inceliğinde bile bulunmayan bir il başkanının kadrosunda çalışmamız mümkün değildir. Saygıdeğer hemşehrilerimize hizmet etmek boynumuzun borcu olup, hizmet etmeye her zaman devam edeceğime kıymetli halkımızın huzurunda söz vermekteyim"

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