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Yeniden Refah'ın 1. Olağan Büyük Kongresi nisan ayında

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Partinin büyük kongresi nisan ayı içerisinde gerçekleşecek. Böylece daha kurumsal, ayakları yere basan bir çalışma dönemine geçilmiş olacak." dedi.

08 Şubat 2019 Cuma 10:59
Yeniden Refah'ın 1. Olağan Büyük Kongresi nisan ayında

Erbakan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, partisinin teşkilatlanma ve kongre sürecine ilişkin bilgi verdi.

Partisinin yaşanabilir bir Türkiye, yeniden büyük Türkiye ve yeni bir dünya ilkelerini hedef edindiğini aktaran Erbakan, bu hedeflerin sadece millet için değil İslam alemi ve bütün insanlık için önem taşıdığını belirtti.

Erbakan, teşkilatlanma sürecine devam edildiğini aktararak, "Biz, iki ay gibi çok kısa bir sürede 46 il ve 200'e yakın ilçede teşkilatlanmamızı gerçekleştirdik. İlçelere her gün yenileri ekleniyor." diye konuştu.

Kısa bir sürede teşkilatlanlandıklarını ve milletin partiye teveccüh gösterdiğini ifade eden Erbakan, partinin resmi adının "Yeniden Refah Partisi", kısaltmasının ise "Yeniden Refah" olduğunu bildirdi.

Erbakan, partinin Genel Merkez Yönetim Kurulunda (MYK) 14, Merkez Karar Yönetim Kurulunda (MKYK) ise 28 kişinin yer aldığını vurgulayarak, "Partinin büyük kongresi nisan ayı içerisinde gerçekleşecek. Bu tarihe kadar bütün illerimizde il kongrelerimizi ve eğer yetiştirebilirsek bütün ilçelerimizde ilçe kongrelerimizi yaparak, nisan ayı sonunda büyük kongremizi Ankara'nın en büyük salonunda gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Böylece daha kurumsal, ayakları yere basan bir çalışma dönemine geçilmiş olacak." ifadelerini kullandı.

- "94 ruhu 1989'da başladı"

AK Parti'nin yerel seçim çalışmaları kapsamında gündeme gelen "94 ruhu" söylemini de değerlendiren Erbakan, belediyecilik hizmetinde 94 ruhunun Refah Partisi ile Milli Görüş zihniyetinin bir ürünü olduğunu ifade etti.

Erbakan, bu ruhun 1989'da yapılan yerel seçimlerde Refah Partisi'nin il belediyelerini kazanmasıyla başladığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"94 ve 89 ruhu başlamadan önce büyükşehir dediğiniz zaman aklınıza '3Ç' geliyordu. Nedir o '3Ç'? Çöp, çamur ve çukur. Başta dünyanın gözbebeği İstanbulumuz olmak üzere çöp, çamur ve çukurdan geçilmiyordu. 94 ruhuyla beraber bütün bunların hepsi ortadan kaldırıldı. Başta büyükşehirlerimiz olmak üzere pırıl pırıl modern şehirler haline geldi, yeşil alan oranı eskiye göre çok daha fazla arttı. Aslında şehirlerimiz 94 ruhuyla beraber çağ atlamış oldu."

- "Rüşvet, yolsuzluk ve adam kayırma ortadan kaldırıldı"

Refah Parti'li belediyelerde rüşvet, yolsuzluk ve adam kayırmanın tamamıyla ortadan kaldırıldığını anlatan Erbakan, "Milli Görüş belediyeciliği ve 94 ruhuyla Türkiye'de ve dünyada belediyecilikte, belediye hizmetlerinde yeni bir çağ açıldı, yeni bir dönem başladı. Bizler, 94 ruhunun hakim kılınmasından ancak memnun oluruz." diye konuştu.

Erbakan, bu ruhun yeniden hakim kılınabilmesi için belediye başkanı olacak kimselerin kuvveti değil, hakkı üstün tutan zihniyetle önce ahlak ve maneviyat anlayışına sahip olması gerektiğini bildirdi.

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 10:59
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Büyük Kongre
  4. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan

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  • birolbirol22 dk önce
    koşun koşun millet yana yana sizi bekliyor.

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