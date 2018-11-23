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"Yeniden Refah Partisini kurduk"

Fatih Erbakan: - "Yıllardır özlemle, heyecanla beklenen Yeniden Refah Partimizi bugün resmen kurduğumuzun müjdesini veriyorum"- "Yeniden Refah Partisi olarak bizler, kavga etmek, çatışmak, cezalandırmak, yıkmak için gelmiyoruz"

23 Kasım 2018 Cuma 15:40
"Yeniden Refah Partisini kurduk"

ANKARA (AA) - Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan, "Yeniden Refah Partisi " adıyla parti kurduklarını bildirdi.

Erbakan, Hacı Bayram Camisi'nde cuma namazı kıldı, Hacı Bayram-ı Veli Türbesi'ni ziyaret etti.

Namazın ardından cami çıkışında gazetecilere açıklama yapan Erbakan, "Artık vakit tamam, vakti geldi" demek için toplandıklarını söyledi.

Erbakan, "Yıllardır özlemle, heyecanla beklenen Yeniden Refah Partimizi bugün resmen kurduğumuzun müjdesini veriyorum." ifadesini kullandı.

"Yeniden Refah Partisi"nin hayırlı olması temennisinde bulunan Erbakan, milletin büyük ilgisine, teveccühüne layık olacaklarını belirtti.

Partinin kuruluş dilekçesinin İçişleri Bakanlığına teslim edileceğini ifade eden Erbakan, yılların özleminin dindirileceğini söyledi.

- "Hayırlı hizmetleri yapanları tebrik etmek için geliyoruz"

"Yeniden Refah Partisi olarak bizler, kavga etmek, çatışmak, cezalandırmak, yıkmak için gelmiyoruz." diyen Erbakan, şöyle devam etti:

"Bizler, bugüne kadar yapılan bütün hayırlı hizmetlere teşekkür etmek, bu hayırlı hizmetleri yapanları tebrik etmek, yapılan hizmetleri görmek ve takdir etmek için geliyoruz. Bununla birlikte eksikleri tamamlamak, eksik yapılanları nihayete erdirmek için geliyoruz. Yine bununla birlikte yanlışları da doğrusunu ortaya koyarak düzeltmek için geliyoruz. Yapılan hizmetlere teşekkür edeceğiz, takdir ve tebrik edeceğiz, eksikleri tamamlayacağız, yanlışları da davamıza, istikametimize uygun doğrularla düzelteceğiz."

Bugün İslam alemi, Türk milleti için tarihi bir adım attıklarını dile getiren Erbakan, bu adımın bir dönüm noktası olarak tarihte yer alacağını söyledi.

Erbakan, Sultan Abdülhamit Han'ın torunu Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu'nun da kendileriyle beraber olduğunu aktardı.

- "Alternatifsizlik döneminin sona erdiğinin müjdesini veriyoruz"

Partinin Kurucular Kurulu üyelerine teşekkür eden Erbakan, şunları kaydetti:

"Bugün milletimize Yeniden Refah Partimizin müjdesini verirken ehvenişerler yerine artık hayrın kendisinin meydana çıktığının müjdesini veriyoruz. Bugün milletimize çaresizlik, umutsuzluk, alternatifsizlik döneminin sona erdiğinin müjdesini veriyoruz. Bugün milletimize asli yuvamıza dönüşün başlangıcının müjdesini veriyoruz ve 'Artık umut, çare, alternatif var, artık Yeniden Refah var' diyoruz."

Erbakan, geleceklerinin de geçmişleri gibi tertemiz olacağını sözlerine ekledi.

Zaman zaman izdiham yaşanan basın açıklaması sırasında "Mücahit Erbakan" sloganları atıldı.




Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 15:40
  1. Fatih Erbakan
  2. Yeniden Refah Partisi

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