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Yeniden Refah Partisi'nden zehir zemberek KADEM tepkisi: İkiyüzlü KADEM'i şikayet etmek için buradayız

Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul Üsküdar'da düzenlediği etkinlikle İstanbul Sözleşmesi'nin tehlikelerine dikkat çekilirken, KADEM'e de sert ifadelerle eleştiriler yöneltildi: "Bugün ikiyüzlü KADEM'i şikayet etmek için buradayız."

15 Eylül 2019 Pazar 15:33
Yeniden Refah Partisi'nden zehir zemberek KADEM tepkisi: İkiyüzlü KADEM'i şikayet etmek için buradayız

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr 

Yeniden Refah Partisi Siyasi İşlerden Sorumlu İstanbul İl Başkan Yardımcısı Erhan Erdoğan tarafından okunan basın açıklamasında KADEM'e İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin tutumu nedeni ile sert eleştiriler yöneltildi.

"Bizlere yüzyıllar boyunca topla ve tüfekle ile saldıranlar Türklük ve Kürtlük ile saldıranlar Sünnilik ve Alevilik ile saldıranlar, ekonomi ile saldıranlar, 15 Temmuz'da darbe girişimi ile saldıranlar çok net bir şekilde bugün de İstanbul Sözleşmesi ile saldırmaktadırlar." ifadeleri ile başlayan açıklama şöyle devam etti:

"İstanbul Sözleşmesi'ni savunacak kadar basiretsizleştiler"

"Bu gün burada kültürümüzü, örfümüzü ,adetlerimizi, neslimizi yok edecek İstanbul Sözleşmesi'ni tartışıyor olmanın üzüntüsünü yaşamak ile birlikte KADEM gibi bu saldırının farkına varamayan hatta İstanbul Sözleşmesi'ni savunacak kadar basiretsizleşen kişileri ve kurumları protesto etmek, kınamak ve kanunlarımızın müsaade ettiği ölçüde mücadele etmek için buradayız."

"AMON'un müridlerini lanetliyoruz"

"Bu gün burada HAK'kın yanında olmayan, aksine HAK'kın karşısında duran, Yusuf Peygambere iftira atan, Züleyha'nın beyanatını yüzde yüz kabul eden ve Yusuf Peygamberin hapse atılmasına razı olan, AMON'nun müridleri, AKHENATON 'un günümüzdeki askerleri, KADEM'i ve savundukları anlayışı lânetlemek için toplanmış bulunuyoruz.

Görünürde şiddet gören, ezilen, mahrum bırakılan ve sömürülen kadının haklarını savunmakla ilgili kalabalık maddelerden oluşan gerçekte ise bu ulvi hedef ve gayelerin zerresini dahi taşımayan İstanbul Sözleşmesi'ni ve savunucularını lânetlemek için toplanmış bulunuyoruz.

Bugün burada Hristiyan ülkelerde dahi kabul edilmeyen ve dahi papazların bile itiraz ettiği İstanbul Sözleşmesi'ni yere göğe sığdıramayan, günahkar KADEM'in sözde başörtülü hanımlarını da Nur Suresi'ne şikâyet etmek için toplanmış bulunuyoruz."

"İki yüzlü KADEM'İ şikayet etmek için toplandık"

"Bugün burada genelevlerinde yasal fuhşa zorlanan binlerce hanımın ırzına geçilirken, kadın haklarını zerre kadar aklından geçirmeyen ama İstanbul Sözlesmesi ile karı kocanın yatak odasına kadar girip, sözde hak hukuk arayan, aileyi bölen ,ayıran, iki yüzlü KADEM'i,Nene Hatun ve Şerife Bacılarını manevi şahsiyetlerine şikayet etmek için toplanmış bulunuyoruz.

Bugün burada 29 Kasım 2014'te İstanbul Sözleşmesi'ni gerekçe göstererek, Anayasa Mahkemesi'ne başvuran LGBT'li bir sapkının, "cinsiyet değiştirenler üreyemez" maddesini iptal ettirip, "cinsiyet değiştirenlerin de üreyebilir" hale getirilmesine sebep olan, sözde ahlak abidesi KADEM'i Tel'in etmek için toplanmış bulunuyoruz.

Bugün burada "Sizden biriniz bir kötülük görürse buna eliyle müdahale etsin" diyen Efendiler Efendisi'nin emrini yerine getirmek için toplanmış bulunuyoruz."

"Çağımızın Lut Kavmi LGBTİ'lileri meşrulaştırma gayretindeler"

"Bugün burada çağımızın Lut kavmi olan LGBT guruplarının ülkemizde yeşermelerini sağlayan, hukuki tüm alt yapılarını İstanbul Sözleşmesi ile yasal güvence altına aldıran, sözde eşitlik adına bu sapkınların en büyük savunucusu olan, çağdaş KADEM'i, Malazgirt'in ovasına Sakarya'nın siperlerine Çanakkale'nin hendeklerine şikâyet etmek toplanmış bulunuyoruz.

Bugün burada 12 Eylül, 15 Temmuz gibi nice hain darbeyi ve darbelerin günümüzdeki yeni versiyonu, hain İstanbul Sözleşmesi'ni ve bu sözleşme için can siperane insanlıkla boğuşan, sözde hümanist KADEM'i şiddetle ve nefretle protesto etmek için toplanmış bulunuyoruz.

Bugün burada "Erkeklere benzeyen kadınlara ve kadınlara benzeyen erkeklere Allah(cc) lanet etsin” Hadisi'ndeki lanetin muhatabı olmamak için toplanmış bulunuyoruz.

Bugün burada; İslam'ın net bir şekilde yasakladığı eşcinselliği, sanki doğal bir durummuş gibi değerlendiren ve yönelimlere vurgu yaparak, üçüncü bir cinsin normal görülmesi gerektiğini savunan sözde muhafazakar KADEM'i beşeriyetin ve tüm alemlerin yaratıcısı Hüda'ya şiddetle şikâyet etmek için toplanmış bulunuyoruz."

"Yozlaşma süreci zinanın suç olmaktan çıkartılması ile başladı"

"Bugün burada İslam’ın son kalesi, cennet vatanımız Türkiye'mizde, zinanın suç olmaktan çıkarılması ile başlayan yozlaşma sürecini, destekleyenleri, lanetlemek için toplanmış bulunuyoruz.

Bugün burada milletimizi, kendi ruh köklerinden ve sahih İslam geleneğinden koparanları destekleyenleri lanetlemek için toplanmış bulunuyoruz.

Bugün burada Siyonist zihniyetin, son kırk yıldır aile birliğimize yönelik yıkım çalışmalarını destekleyenleri lanetlemek için toplanmış bulunuyoruz.

Yeniden Refah Partisi olarak, Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı ve tüm siyasi partileri acilen “İstanbul Sözleşmesi” ile ilgili önlem almaya davet ediyoruz.

Ayrıca konunun her platformda yakinen takipçisi olacağımızı ve İstanbul Sözleşmesi'nin iptal edilmesi ile ilgili imza kampanyası başlattığımızı kamuoyuna saygılarımızla arz ediyoruz."

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 15:33
  1. Sakarya
  2. Çanakkale
  3. Yeniden Refah Partisi Siyasi İşlerden Sorumlu İstanbul İl Başkan Yardımcısı Erhan Erdoğan
  4. KADEM
  5. İstanbul Sözleşmesi
  6. Türklük
  7. Kürtlük
  8. Sünnilik
  9. Alevilik
  10. 15 Temmuz darbe girişimi
  11. AMON
  12. Yusuf Peygamber
  13. Züleyha
  14. AKHENATON
  15. Hristiyan
  16. Nene Hatun
  17. Şerife Bacılar
  18. Anayasa Mahkemesi
  19. LGBT
  20. 15 Temmuz
  21. İslam
  22. eşcinsellik
  23. Yeniden Refah Partisi
  24. Siyonist
  25. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
  26. imza kampanyası

YORUM YAZ

  • DavutDavut31 dk önce
    Allah hem akit gazetesinden hem de refah partisinden razı olsun. Kademi de islah eylesin.

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