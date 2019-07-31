Yeniden Refah Partisi’nden Müftü Topal’a ziyaret Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Selçuk Onan ve yönetim kurulu, Bozüyük İlçe Müftüsü Mustafa Topal’a nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Selçuk Onan ve yönetim kurulu, Bozüyük İlçe Müftüsü Mustafa Topal’a nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

Yeniden Refah Partisi Yönetimi, parti çalışmaları hakkında Müftü Topal’a bilgi verdi. İlçe Başkanı ve parti yönetimine çalışmalarında başarılar dileyen Müftü Topal, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ziyaret, günün anısına hatıra fotoğrafı çekinilmesi ile sona erdi. Ziyaretle ilgili değerlendirmelerde bulunan Yeniden Refah Partisi Bozüyük İlçe Başkanı Selçuk Onan; ‘Yeniden Refah Partisi Bozüyük İlçe Teşkilatı olarak kurum ve sivil toplum kuruluşları ziyaretlerine başladık. Belirlediğimiz program doğrultusunda ilçemizde gerekli ziyaretleri yapacağız. Bizleri makamında ağırlayan İlçe Müftümüz Mustafa Topal’a çok teşekkür ediyoruz" dedi.

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