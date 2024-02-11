Yeniden Refah Partisinden Gaziantep Büyükşehir'e güçlü aday

Yeniden Refah Partisi Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, İş Adamı ve Siyaset Bilimci Şükrü Yılmaz oldu. Yılmaz herkesin sevdiği Gaziantep genelinde herkesin takdirini kazanan sivil toplum kuruluşundan geldiğinden dolayı tanınan biri olarak bilinmektedir.Seçime damga vuracağını dile getiren sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar Gaziantep’te dengelerin değişeceğini ve seçime farklı bir renk katacaklarını dile getirdiler.Yılmaz,Evli ve 4 çocuğu bulunan Yılmaz'ın akademik ve siyasi kariyerinin yanında sivil toplum örgütü geçmişinin de olması ve ilk gençlik yıllarından beri siyasetin içinde bulunması büyük avantaj olarak gösteriliyor. Şükrü Yılmaz uzun süredir siyaset yapan örgütçü birisim olarak bilinmesine rağmen, mütedeyyin ve ikna edici duruşuyla, Gaziantep yerel seçim sürecinin belirleyici isimlerinden birisi olabilir. Yılmaz'ın hitabet gücü ve iletişim kurma becerileri de önemli bir avantaj olarak değerlendiriliyor.

İLÇELERDE DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

Yeniden Refah Partisi Araban’da Hasan Doğru, Oğuzeli’nde Bekir Öztekin, Nizip’te Mustafa Doktoroğlu gibi kritik isimleri aday gösterdi. Yeniden Refah Partisi Şahinbey Belediye Başkan Adayı olarak Mehmet Ös, Şehitkamil Belediye Başkan Adayı olarak ise Doç. Dr. Kamil Yavuzer’i aday gösterdi.

ELBEYLİ BELEDİYE BAŞKANIDA YENİDEN REFAHA KATILDI

Ak partili Kilis’in Elbeyli Belediye Başkanı Süleyman Şimşek Ak Parti’den istifa ederek Yeniden Refah Partisine katıldı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Şimşek sosyal medya hesabında şu açıklamalarında bulundu.Daha güzel Bir Elbeyli İçin yorulmadan Bıkmadan Devam Ediiyoruz Çok Güzel İşler Başardık Ve Daha Nice Projelerimiz Var Bu Yüzden Hemen Devam Etmemiz Gerekiyor

"Herşey Daha Güzel Bir Elbeyli İçin" İlkesi İle Çıktığımız Bu Yolda Elimizden Gelen Herşeyi Ve Her Fırsatı Yerine Getirdik Ve Devam Edeceğiz O Yüzden Yolumuz Uzun İşimiz çok

Bu Sebeple Yeniden Refah Partisinden Adaylığımı Siz Değerli Hemşerilerime Açıklıyorum Ve Desteklerinizi Bekliyorum Allah'ın İzniyle Hep birlikte başaracağız dedi.

ŞÜKRÜ YILMAZ KİMDİR

1976 yılında Gaziantep'te doğdu. İlkokul, Ortaokul ve Lise Eğitimini Gaziantep'te tamamladı. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi ve İstanbul Üniversitesi Adalet bölümlerinden mezun oldu.

Yüksek Lisans Eğitimini Gaziantep Üniversitesi İşletme Bölümünde “Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma” üzerine tamamladı.

Halen Anadolu Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (lisans) ve İstanbul Üniversitesi E-ticaret bölümlerine devam etmektedir.

Fazilet Partisi ve Saadet Partisi Gaziantep İl teşkilatlarında çeşitli görevlerde bulundu. Anadolu Gençlik Derneği ve Erbakan Vakfı Gaziantep Kurucu Üyesi olmanın yanı sıra Yeniden Refah Partisi Genel Merkez Kurucular Kurulu Üyesidir.

17 Kasım 2019 tarihinde yapılan 1. Olağan Kongrede MKYK üyeliğine seçilmiştir. Türkiye Geneli İl ve İlçe teşkilatlarının kuruluş süresi boyunca Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüştür.

Yeniden Refah Partisi 28. Dönem Gaziantep 1. Sıra Milletvekili Adayı olmuştur Halen Genel Merkez Mali İşler Başkan Yardımcılığı görevini ve Milli Gençlik Derneği Genel Başkan Yardımcılığı görevine devam etmektedir.

Ülkemizin önde gelen STK’ları ile birlikte Uzakdoğu, Ortadoğu ve Afrika kıtasının birçok ülkesinde gerçekleştirilen yardım projelerinde görev almıştır.

1998 yılında kurduğu, iletişim sektöründe faliyet gösteren, yurtiçi ve yurtdışı satış ağı bulunan aile şirketinin Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmektedir.

Orta seviyede İngilizce bilmektedir. Evli ve 4 çocuk babasıdır.