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Yeniden Refah Partisi, Milli Görüş’ün 50. yılını kutluyor

Yeniden Refah Partisi'nden Akit'e nezaket ziyareti. Akit’i ziyareti sırasında konuşan Yeniden Refah Partisi İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Dönmez, Milli Görüş hareketinin 50. yılı kutlamaları için çağrıda bulunarak, “Cumartesi günü Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezinde Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan’ın katılımlarıyla gerçekleştireceğimiz 50. Yıl Gençlik Şöleni’ne tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz” dedi.

19 Eylül 2019 Perşembe 09:45
Yeniden Refah Partisi, Milli Görüş’ün 50. yılını kutluyor

 Haber Merkezi 

Milli Görüş hareketinin kurucu lideri merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocanın oğlu Dr. Fatih Erbakan’ın kurduğu Yeniden Refah Partisi’nin İstanbul il yöneticileri, Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu. YRP İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Dönmez ile İl Başkan Yardımcısı ve Medya Sorumlusu Mehmet Ali Koçer’in öncülüğünde gerçekleşen ziyarette, birçok konuda fikir alışverişinde bulunuldu. Çalışmalarında başarılar dileyen Karahasanoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Geri sayım başladı

Türk siyaset tarihinde yarım asırı geride bırakan Milli Görüş’ün 50. yıldönümü kutlamaları hakkında çağrıda bulunan Dönmez, “Genel Başkanımız Fatih Erbakan’ın katılımlarıyla gerçekleştireceğimiz 50. Yıl Gençlik Şölenine tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz” dedi. “Yaşanabilir bir Türkiye” ve “Yeni bir dünya” idealleriyle Türk siyasetine yeni bir anlayış getiren Milli Görüş Hareketi, 50‘nci yılını birbirinden farklı etkinliklerle kutlamak için geri sayıma başladı.

Ziyafet dolu bir akşam

YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın katılımıyla Milli Görüş’ün 50’nci yılına ilişkin cumartesi günü “Gençlik Şöleni” isimli özel bir program gerçekleştirilecek. Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezinde saat 18:00’da başlayacak programda; Hafız Cihat Oral, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle dinleyenlerin gönlüne ziyafet sunacak. İslam dünyasında siyasi bir uyanışa vesile olan Erbakan’ın fikir ve aksiyonlarının da anlatılacağı programda, tasavvuf sanatçısı Umut Mürare, oyuncu Ahmet Yenilmez, Grup Yürüyüş ve Mehteran Takımı unutulmaz bir konser verecek.

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 09:45
  1. Milli Görüş hareketi
  2. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hoca
  3. Dr. Fatih Erbakan
  4. Yeniden Refah Partisi
  5. Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu
  6. nezaket ziyareti
  7. YRP İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Dönmez
  8. Medya Sorumlusu Mehmet Ali Koçer
  9. Türk siyaset tarihi
  10. Milli Görüş
  11. Milli Görüş’ün 50. yıldönümü
  12. YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan
  13. Gençlik Şöleni
  14. Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi
  15. Hafız Cihat Oral
  16. Kur’an-ı Kerim tilaveti
  17. İslam dünyası
  18. tasavvuf sanatçısı Umut Mürare
  19. oyuncu Ahmet Yenilmez
  20. Grup Yürüyüş
  21. Mehteran Takımı

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