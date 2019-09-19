Yeniden Refah Partisi, Milli Görüş’ün 50. yılını kutluyor

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Milli Görüş hareketinin kurucu lideri merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocanın oğlu Dr. Fatih Erbakan’ın kurduğu Yeniden Refah Partisi’nin İstanbul il yöneticileri, Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu. YRP İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Dönmez ile İl Başkan Yardımcısı ve Medya Sorumlusu Mehmet Ali Koçer’in öncülüğünde gerçekleşen ziyarette, birçok konuda fikir alışverişinde bulunuldu. Çalışmalarında başarılar dileyen Karahasanoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Geri sayım başladı

Türk siyaset tarihinde yarım asırı geride bırakan Milli Görüş’ün 50. yıldönümü kutlamaları hakkında çağrıda bulunan Dönmez, “Genel Başkanımız Fatih Erbakan’ın katılımlarıyla gerçekleştireceğimiz 50. Yıl Gençlik Şölenine tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz” dedi. “Yaşanabilir bir Türkiye” ve “Yeni bir dünya” idealleriyle Türk siyasetine yeni bir anlayış getiren Milli Görüş Hareketi, 50‘nci yılını birbirinden farklı etkinliklerle kutlamak için geri sayıma başladı.

Ziyafet dolu bir akşam

YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın katılımıyla Milli Görüş’ün 50’nci yılına ilişkin cumartesi günü “Gençlik Şöleni” isimli özel bir program gerçekleştirilecek. Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezinde saat 18:00’da başlayacak programda; Hafız Cihat Oral, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle dinleyenlerin gönlüne ziyafet sunacak. İslam dünyasında siyasi bir uyanışa vesile olan Erbakan’ın fikir ve aksiyonlarının da anlatılacağı programda, tasavvuf sanatçısı Umut Mürare, oyuncu Ahmet Yenilmez, Grup Yürüyüş ve Mehteran Takımı unutulmaz bir konser verecek.