0553 313 94 23

Yeniden Refah Partisi’nden 28 Şubat açıklaması

Sivas’ta Yeniden Refah Partisi İl Başkanlığı 28 Şubat post modern darbenin 22’nci yıl dönümü nedeniyle basın açıklaması yaptı.

28 Şubat 2019 Perşembe 17:39
Yeniden Refah Partisi’nden 28 Şubat açıklaması

Sivas’ta Yeniden Refah Partisi İl Başkanlığı 28 Şubat post modern darbenin 22’nci yıl dönümü nedeniyle basın açıklaması yaptı.


Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan partililer 28 Şubat post modern darbesini protesto etti. Merkez İlçe Başkanı Yahya Doğan,"1994 yerel seçiimlerinde kazandığı Ankara ve İstanbul’u bir yılda yaşanabilir şehirler yapan Prof. Dr. Necmettin Erbakan liderliğindeki Refah Partisi, 1995’te yapılan genel seçimlerde birinci parti olup Doğru Yol Partisi ile 54’üncü hükümeti kurmuştu. 54’üncü hükümetin ekonomi politikaları çerçevesinde özellikle faize karşı savaş açıp, işçi ve emeklilere yüzde 100’ün üzerinde zamlar yapması ve ülke ekonomisinin içerisinde bulunduğu buhrandan çıkartılarak şaha kaldırılması para ve faiz baronlarının adeta kabusu olmuştu. Bir anda başlatılan sözde irtica kampanyaları, kartel medyasının manşetleri, işçi ve memurları örgütleyen oda ve sendikaların kışkırtması ve dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in darbe imaları, 11 ayda ülke ekonomisinin canına can katan 54’üncü hükümetin sonunun getirilmek istendiğini açıkça göstermişti. 28 Şubart 1997’de olağanüstü toplanan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonucunda açıklanan kararlarla başlayan sözde irticaya karşı mücadele süreci, Türkiye siyasi tarihine geçen kararlar ve bu kararların uygulanması sırasında Türkiye’de siyasi, idari, hukuki ve halkımızın bir kısmına karşı insanlık onuru ve insan hakları ile bağdaşmaya muameleler yapılmış ikna odalarında insanlar eziyet ve işkencelere maruz bırakılmıştır." dedi.


"Ülkemizin üzerindeki oyunlar 28 Şubat’ta son bulmadı"


Türkiye üzerinde oynanan oyunların 28 Şubat’ta son bulmadığını söyleyen Doğan,"28 Şubat son bulmamış şekil değiştirirerek devam etmiştir. Son oyun 15 Temmuz 2016 tarihinde yine sergilenmiş, Çanakkale ruhunu yeniden dirilten kahraman milletimizin sağduyusu ile FETÖ, cunta ve bir çok vesayet odağına hak ettiği ders verilmiş ve millet iradesinin egemenliği yeniden tesis edilmiştir. Millet olarak hala dimdik ayakta ve birbirimize kenetlenmiş olmamız, bu milletin asıl gücünün tankı, topu, tüfeği olmadığını asıl gücünün imanlı, inançlı gençleri olduğunu bir kez daha göstermiştir." diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 17:39
  1. doğa
  2. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Turcoin vurgununda görülmemiş ceza! 11 bin 760'ar yıl hapis istendi
    1. Turcoin vurgununda görülmemiş ceza! 11..
    2. Bursa’da jandarmadan sahte içki..
    3. Bahçeli:"Beka dediğimiz zamanlar üstü..
    4. Bahçeli: "Tarih bir milletin hafızası,..
    5. Ev sahibi olanlar dikkat! Beyan dönemi..
    6. Karaköprü’de okuma salonu hizmete..
    7. Piyasalarda gün sonu
    8. GÜNCELLEME - Tartıştığı oğlunu..
    9. Borsa günü yükselişle tamamladı
    10. Netanyahu’dan BM’nin Gazze raporuna..
    11. Yaralı köpeğe zabıta ekipleri sahip..
    12. Nevşehir'de yarın okullar tatil olacak..
    13. Ağrı'da eğitime kar engeli
    14. Yaylaköy’de Fuat Akdoğan’a büyük ilgi
    15. Basketbolun duayenleri HRÜ’de..
    16. AK Parti Bolu Başkan Adayı Metin:..
    17. TOSFED’İN yeni başkanı Eren..
    18. Yüksekova-Van karayoluna kaya düştü
    19. "Keşmir sorunu Ümmet'in en büyük..
    20. Dikkat! Sabah ezanı saati değişti
    21. Takla atan otomobil ters dönerek..
    22. Organlarıyla 5 hastaya umut oldu
    23. İsrail Yüksek Mahkemesi Netanyahu'nun..
    24. Hizan’da 5 saatlik hasta kurtarma..
    25. Maltepe Belediye Başkanı Kılıç..
    26. BM'den kan donduran Suriye raporu!..
    27. GÜNCELLEME - Kırıkkale'de mandıraya..
    28. Atiker Konyaspor’da Göztepe maçı..
    29. Trabzon'da terör örgütü propagandasına..
    30. Sungurlu’da öğrenci servisleri..
    15 Temmuz'da Erdoğan'ı getirmişti... FETÖ'cü çıktı!
    15 Temmuz'da Erdoğan'ı getirmişti... FETÖ'cü çıktı!
    Yerel seçim öncesi son anket!
    Yerel seçim öncesi son anket!
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    “Yeni parti, tanınmış kişilere teklif götürüyor ama Erdoğan...”
    “Yeni parti, tanınmış kişilere teklif götürüyor ama Erdoğan...”

    Günün Karikatürü

    28 Şubat 2019
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar