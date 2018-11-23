Yeniden Refah Partisi yönetiminde kimler var? Yeniden Refah Partisi kurucuları

Eski başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan yeni kurduğu partinin ismini Yeniden Refah Partisi olduğunu duyurdu. Fatih Erbakan partinin ismini cuma namazı sonrası açıkladı. Peki Fatih Erbakan'ın kurduğu Yeniden Refah Partisi'nin yönetimindeki isimler kimler?

Milli Görüş lideri eski başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan, yeni parti kurma çalışmalarını bugün nihayetlendirdi. Fatih Erbakan yeni partisinin ismini Yeniden Refah Partisi olduğunu duyurdu. Fatih Erbakan'ın kurduğu Yeniden Refah Partisi'nde 2. Abdülhamit Han'ın torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu'nun da olduğu söyleniyor. Yeniden Refah Partisi'nin kurucu kadrosuna ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak Yeniden Refah Partisi kurucu üyelerinen Erbakan Vakfı üyeleri arasından da olduğu haberleri geliyor.