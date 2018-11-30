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Yeniden Refah Partisi yerel seçimlere katılacak mı? Yeniden Refah Partisi il başkanı seçimleri ne zaman?

Milli Görüş lideri ve eski başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan 23 Kasım’da Yeniden Refah Partisi’ni kurdu. Yeniden Refah Partisi yerel seçimlere katılmak için teşkilatlanma çalışmalarına hız verdi. 1 Aralık ve 15 Aralık tarihleri arasında il başkanları belirmek için temayül yoklaması yapacak.

30 Kasım 2018 Cuma 16:30
Yeniden Refah Partisi yerel seçimlere katılacak mı? Yeniden Refah Partisi il başkanı seçimleri ne zaman?

Milli Görüş lideri ve eski başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan 23 Kasım’da Yeniden Refah Partisi’ni kurdu. Yeniden Refah Partisi yerel seçimlere katılmak için teşkilatlanma çalışmalarına hız verdi. 1 Aralık ve 15 Aralık tarihleri arasında il başkanları belirmek için temayül yoklaması yapacak.

Merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan tarafından kurulan Yeniden Refah Partisi Sivas il başkanını belirlemek için temayül yoklaması yapacak. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan tarafından 23 Kasım'da kurulan Yeniden Refah Partisi ülke genelinde 1 Aralık ve 15 Aralık tarihleri arasında teşkilatlanmaya başlıyor. 16 Aralık'ta Ankara’da yapılacak olan büyük lansman öncesi birçok ilde il başkanını belirlemek için temayül yoklaması yapılacak. Sivas'ta da 1 Aralık'ta Esnaf ve Sanatkarlar Odası konferans salonunda temayül yoklaması yapılacak. Yapılacak temayül sonucu il başkanı ataması yapılması bekleniyor. 

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 16:30
  1. Sivas
  2. Ankara
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