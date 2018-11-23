Yeniden Refah Partisi kuruldu! Parti ve Erbakan'dan ilk açıklama

Merhum Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan partisini kurdu. Partinin ismi, "Yeniden Refah Partisi" oldu.

İlk açıklama geldi

Yeniden Refah Partisi'nin ilanından sonra Erbakan ve partiden açıklamalar geldi.

Erbakan, resmi Twitter hesabından, "Yeniden Refah Partimiz hayırlı olsun. Allah(c.c.) bu yolda azmimizi, inancımızı artırsın." diye yazdı.

Partinin resmi Twitter hesabından ise şunlar yazıldı:

"Yeniden Refah Partimiz'i Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan'ın öncülüğünde Hacı Bayram Veli Camii'nde ilan ettik. Rabbim hayırlı eylesin."

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