Sacit Günbey kimdir? Yeniden Refah Partisi Kurucular Kurulu üyeleri isimleri

Sacit Günbey’in Fatih Erbakan’ın kurduğu Yeniden Refah Partisi kurucular kurulu üyesi olmasından sonra Sacit Günbey kimdir? Sacit Günbey kaç yaşında? Sacit Günbey nereli ve Sacit Günbey hangi görevlerde bulundu sorularının cevabı araştırılıyor. İşte Sacit Günbey biyografisi

Sacit Günbey, Türk siyasetçi. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdi, Aynı Fakültede Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları İhtisası yaptı. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyeliği ve Dekan Yardımcılığı, XX.ve XXI. Dönem Diyarbakır Milletvekilliği ile Devlet Bakanlığı yapmıştır. Evli ve 4 çocuk babasıdır.

Yeniden Refah Partisi Kurucular Kurulu üyeleri

Partinin İçişleri Bakanlığına teslim edilen kurucular kurulu listesi 99 kişiden oluşuyor. Partinin kurucuları arasında Fatih Erbakan'ın yanı sıra Necmettin Erbakan'ın kızı Rabia Elif Erbakan Altınöz, damadı Mehmet Altınöz, Sultan 2. Abdülhamid'in 4. kuşak torunu Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu, eski bakanlardan Sacit Günbey, Enerji İş Sendikası Genel Başkanı Mahmud Altunsoy, Necmettin Erbakan'ın uzun süre yakın korumalığını yapan Abdurrahman Akyüz ile avukatı Mehmet Ener de yer alıyor.

Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu kimdir? Yeniden Refah Partisi kurucular kurulu listesi

Abdurrahman Akyüz kimdir? Yeniden Refah Partisi Kurucular Kurulu üyeleri listesi

Mehmet Ener Yeniden Refah Partisi Kurucular Kurulu üyesi oldu

Mahmud Altunsoy kimdir? Yeniden Refah Partisi kurucular kurulu listesi