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Yeniden Refah Partisi İstanbul İl Başkanlığı İftarı

Genel Başkan Fatih Erbakan: - "Milletimize doğruya yakın yanlışlar yerine, doğrunun kendisini sunabilmek için Yeniden Refah Partisi'ni kurduk"

29 Mayıs 2019 Çarşamba 23:20
Yeniden Refah Partisi İstanbul İl Başkanlığı İftarı

İSTANBUL (AA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Milletimize doğruya yakın yanlışlar yerine, doğrunun kendisini sunabilmek için Yeniden Refah Partisi'ni kurduk." dedi.

Partinin İstanbul İl Başkanlığı tarafından verilen iftar, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda konuşan Erbakan, ramazanın manevi olarak değerlendirilen bir zaman dilimi olduğunu ifade ederek, milli görüşün fertleriyle iftarda buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye'nin geleceği için büyük özveri ve inançla çalıştıklarını anlatan Erbakan, "Milli görüş ruhunun son partisi olarak hizmet veriyoruz. Biz parti olarak muhalefetin de iktidarın da doğrusuna doğru, yanlışına yanlış deriz. Bizler koltuk, rant için haksızlıklara sessiz kalıp, milletin hakkını göz ardı edecek bir inancın temsilcileri değiliz. Allah bizlere milli görüş felsefesine laik olmayı, milli görüş düşüncesini ve inancını hak ettiği şekilde temsil etmeyi nasip etsin." diye konuştu.

İstabul'un fethinin 566.yıl dönümünün hayırlara vesile olmasını dileyen Fatih Erbakan, merhum Necmettin Erbakan'ın inanç ve dürüst siyasetinin yolundan gitmeye çalıştıklarını anlattı.

Fatih Erbakan, "Milli görüş felsefesini devam ettirmek amacıyla milletimize doğruya yakın yanlışlar yerine, doğrunun kendisini sunabilmek için Yeniden Refah Partisi'ni kurduk. Türkiye'de uzun yıllardır muhalefet ve iktidar partisinden şikayetçi olan vatandaşlarımızın sesi olmak amacıyla Yeniden Refah Partisi'ni kurduk." ifadelerini kullandı.

Programda rahmetli Necmettin Erbakan ve dava arkadaşları dualarla anıldı. İftarda davetlilere, Necmettin Erbakan ve Fatih Erbakan'ın mesajlarının yer aldığı mektuplar hediye edildi.

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Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 23:20
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