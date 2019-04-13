ELAZIĞ (AA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Biz Yeniden Refahız, biz milli görüşüz, maya bizdedir, dertlerin ilacı bizdedir, kurtuluş bizdedir." dedi.

Erbakan, Elazığ Belediyesi Kültür Park Mamurat'ül Aziz Salonu'nda düzenlenen partisinin Elazığ 1. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Yeniden Refah Partisi ile milli görüşün siyasi alanda hakkıyla yeniden temsil edileceğini belirtti.

Ülkede refahın tesisinin milli görüş ruhu ile mümkün olacağını ve bunun temsilcisinin Yeniden Refah Partisi olduğunu aktaran Erbakan, şöyle devam etti:

"Yeniden Refah Partisinin, bu salonları dolduran ikinci 40 yılın kahramanlarıyla birlikte atacağı adımlarla önce yaşanabilir bir Türkiye'yi kuracağız ardından yeniden büyük Türkiye'yi kuracağız. Adil bir dünyayı, yeni bir dünyayı kuracağız. Biz Yeniden Refahız, biz milli görüşüz, maya bizdedir, dertlerin ilacı bizdedir, kurtuluş bizdedir. 50 senelik geçmişimiz, yaşanmış olaylar bunun apaçık ispatıdır. Geçmişte yaptık, yine geleceğiz, yine yapacağız."

Erbakan, Türkiye'de yıllardır bir beka sorununun olduğunun ifade edildiğini ancak bunun sebeplerinin tam anlamıyla ortaya konulmadığını kaydetti.