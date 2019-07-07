0553 313 94 23

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan Bitlis’te

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Bitlis’te partisince düzenlenen 1.

07 Temmuz 2019 Pazar 00:16
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan Bitlis’te

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Bitlis’te partisince düzenlenen 1. Olağan Genel Kurul toplantısına katıldı.


Bitlis Belediyesi Kültür Merkezi’nde partisince gerçekleştirilen 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan partililer tarafından karşılandı. Erbakan yaptığı konuşmada, "Hepinizin çok iyi bildiği gibi 17 senede Türkiye’de olan bir kadro var. 17 yıldan beridir milletimize diyorlar ki, biz sizin içinizden çıkan insanlarız. Bizde sizler gibiyiz. Sizler gibi Kuran Kursu tedrisatından geçtik. Sizler gibi İmam hatip okullarında okuduk. Biz de sizler gibi 5 vakit namaz kılan insanlarız. Bizler eski milli görüşçüleriz. Biz de Necmettin Erbakan hocamız gibi Refah Partisi çatısı altında mücadele ettik. Bizim de eşlerimizin kızlarımızın başı örtülü, tesettürlü. Bunları anlatıyorlar ve diyorlar ki biz de sizler gibi tecvitle kıratlı Kur’an okuyoruz. Biz de sizle gribi hacca umreye giderek ihramlı pozlar veriyoruz. Üstüne üstlük imam hatipliyiz. Dindar insanlarız. Mütedeyyin inançlı insanlarız. Bütün bunları 17 seneden beridir anlatıyorlar. Ve milletimizden çok yüklü miktarda oylar alıyorlar. Bu noktada biz kendilerine diyoruz ki, bu saydığınız özelliklerinin hepsi birbirinden kıymetlidir. Bundan dolayı bizler de çok memnun oluyoruz. Bin sene İslam’a bayraktarlık yapmış olan bu aziz milletin yaşadığı ülkede elbette ki tecvitle kıratla Kur’an okuyan devlet yöneticilerinin olmasını isteriz. Elbette ki namazında dindar olan devlet yöneticilerinin olmasını isteriz. Bunların hepsi bir birinden güzel ibadetler. Bütün bu ibadetlerinizi cenabı Allah kabul buyursun.Ancak bütün bu saydığınız özellikler bizim için yeterli değil. Neden yeterli değil? Çünkü Cenabı Allah bizlere sadece kendimizi kurtarmayı emretmiyor. Yaşadığımız ülkeyi, milleti, toplumu, bu da yetmez bütün İslam alemini bu da yetmez Müslüman olsun ya da olmasın 7 milyar insanı kurtarmayı emrediyor. Bu deminden beri iktidarda bulunan kadroların özellikleri nedir? Bu özellikler kendilerini kurtarmaya yönelik özelliklerdir. İbadetlerinizi, haccınızı, dualarını Allah kabul etsin. Bize bunlar değil, bize milleti kurtaracak ibadetler lazım” dedi.


Erbakan’a konuşmasının ardından Bitlis İl Başkanı Ayhan Uslu tarafından bir tablo hediye edildi. Daha sonra seçime gidildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 00:16
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Atatürk heykelinde restorasyon çalışması başlatıldı
    1. Atatürk heykelinde restorasyon..
    2. Ekrem İmamoğlu’na “Sevgi, Barış ve..
    3. Kapadokya’da sıcak hava balonlarından..
    4. Bozüyük’te 7 yılın ardından ‘Efsane..
    5. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı..
    6. Voleybol: FIVB Challenger Kupası
    7. Futbol: Kupa Amerika
    8. Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası
    9. Polonya'da bir binada gaz patlaması: 3..
    10. Galatasaray'ın şampiyonluğu Bodrum'da..
    11. GÜNDEM ÖZETİ / 7 Temmuz 2019
    12. Çatalca'da minibüs devrildi: 12'si..
    13. Pazaryeri’nde 1. Balkan Şenliği..
    14. Erdoğan, AK Partili belediye..
    15. Burhan Kuzu'dan Gül, Davutoğlu ve..
    16. Rusya'da Sabantuy Bayramı coşkuyla..
    17. İBB Başkanı İmamoğlu Akçakoca ve..
    18. Kahraman zabıta sıcaktan bayılıp..
    19. Basketbol: 2019 Kadınlar Avrupa..
    20. Macron’dan Ruhani’ye diyalog sözü
    21. 17 yaşındaki gence cinsel istismar..
    22. Şanlıurfa'dan acı haber!
    23. ABD’de patlama: 2’si ağır 22 yaralı
    24. Bozdoğan’da iş kazası: 1 ölü
    25. Fransa'da sarı yelekliler eylemlerin..
    26. Ruhani'den "Yaptırımların durdurulması..
    27. Üstü kirli diye genç işçiyi koltuğa..
    28. İmamoğlu, kendisine bağış yapan Murat..
    29. Husilerden Suudi Arabistan'ın Abha ve..
    30. Antalyaspor tempo artırdı
    Trabzonspor forması giyen Vahid Amiri'ye Sepahan kulübü talip oldu
    Trabzonspor forması giyen Vahid Amiri'ye Sepahan kulübü talip oldu
    Libya'da gizli görevdeki MİT personelinin resimlerini paylaştılar
    Libya'da gizli görevdeki MİT personelinin resimlerini paylaştılar
    Cami imamını ve cemaatini duygulandıran an! 2 lira ve bu notu bırakıp gitti
    Cami imamını ve cemaatini duygulandıran an! 2 lira ve bu notu bırakıp gitti
    Bakan Süleyman Soylu duyurdu: Suriyeli kaydına İstanbul kapalıdır
    Bakan Süleyman Soylu duyurdu: Suriyeli kaydına İstanbul kapalıdır
    Karanlık Oda Tv kahpeliğe başvurdu! AYM’ye atanan Selahaddin Menteş’i karalamak için bakın ne yaptılar
    Karanlık Oda Tv kahpeliğe başvurdu! AYM’ye atanan Selahaddin Menteş’i karalamak için bakın ne yaptılar

    Günün Karikatürü

    7 Temmuz 2019
    ABD kuklası Hafter yenilmeye başlayınca BMGK devreye girdi: Ateşkes yapın!
    ABD kuklası Hafter yenilmeye başlayınca BMGK devreye girdi: Ateşkes yapın!
    Ne F-35, ne de S-400... İşte CHP mantığı!
    Ne F-35, ne de S-400... İşte CHP mantığı!