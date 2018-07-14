Yeniden örgütleniyorlar! "Adil Öksüz'ü Berlin'de gördüm"

15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ’cülerin sığınma talebinde bulunduğu Almanya örgütün yeni üssü haline geldi. Türkiye’nin tüm uyarılarına kulak tıkayan Berlin yönetimi, binlerce örgüt üyesine sığınma verdi. Örgütün sözde Hava Kuvvetleri İmamı Adil Öksüz’ün Berlin’de bir hücre evinde saklandığının ortaya çıkmasının ardından Alman haber ajansı Deutsche Welle, örgütün izini sürdü. DW’nin son bir haftada iki dosya hazırlaması dikkat çekti.

KOMŞULARI GÖRDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

DW’de yer alan haberde, Türk hükümeti de darbe girişiminden sorumlu pek çok kişinin Almanya'ya kaçtığını iddia ediyor. Türkiye'de "FETÖ'nün hava kuvvetleri imamı" olarak nitelendirilen ve darbe girişiminin baş zanlılarından biri olarak aranan Adil Öksüz'ün oturduğu iddia edilen Berlin'in Neukölln semtindeki bir evin fotoğrafları Haziran ayında Türk medyasında yayınlanmıştı. Türkiye Öksüz'ün iadesini talep ederken Alman hükümeti, "Öksüz'ün Almanya'da olup olmadığını bilmediği, ancak ikamet durumunun tespiti için soruşturma yürütüldüğü" şeklindeki resmi tutumunu sürdürüyor.

ÖKSÜZ’Ü ÖZEL BİRİM KORUYOR

Öksüz'ün yaşadığı iddia edilen evin bir sakini Deutsche Welle'ye yaptığı açıklamada "Öksüz'e çok benzeyen bir adamla karşılaştığını" teyit etti. Frankfurter Rundschau gazetesinin haberine göre, Öksüz bu haberlerin yayınlanmasının ardından Berlin eyalet polisine bağlı, devlete yönelik siyasi ve terör suçlarına bakan birim tarafından güvenliğe alındı. Darbe girişiminin ardından Almanya'da Gülen'e bağlı 30 okuldan üçü, Türk velilerin çocuklarının kaydını almaları nedeniyle kapatılmak zorunda kaldı.

KİLİSE GÜLEN’İN KİTAPLARINI BASIYOR

Deutsche Welle’nin dosya haberinde dikkat çeken bir diğer detay ise, Gülen’in kitapların Katolik kilise tarafından basıldığının yer alması oldu. Haberde şunlara dikkat çekiliyor, Berlin'de kurulması planlanan ve tek Tanrılı üç dinin mensuplarına ortak ibadet etme imkanı sunacak "House of One" projesinde Alman Protestan Kilisesi Gülen temsilcileriyle işbirliği yapıyor. Bir başka örnek; Katolik Herder Yayınevi yıllardır Fethullah Gülen'in ve Gülencilerin kitaplarının basımını gerçekleştiriyor. Yayınevi Deutsche Welle'ye yaptığı açıklamada, "Yazarın yapılacak baskının bir bölümünün cirosunu organize ettiğini ve garanti verdiğini" teyit etti. Yani Gülen parayı veriyor, Herder Yayınevi basıyor. Gülen’in Almanya'daki sözcüsü Ercan Karakoyun'un şu tespiti şaşırtmıyor: "Almanya yeni merkezimiz olma yolunda."

(Yeni Şafak)