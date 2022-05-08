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Korona Virüs Yeniden düşüşe geçti! Tablo açıklandı
Korona Virüs

Yeniden düşüşe geçti! Tablo açıklandı

Sağlık Bakanlığı tarafından 8 Mayıs koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-08 20:34:00 -
Yeniden düşüşe geçti! Tablo açıklandı

Sağlık Bakanlığınca Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı.

8 Mayıs’ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, bin 480 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 9 oldu. Bir günde toplam 98 bin 758 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı bin 526 olarak kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,45 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 93,16 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 147 milyon 542 bin 401’e yükseldi.

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,4 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa’da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 62,7 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

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