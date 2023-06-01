'Yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan’ı can-I gönülden tebrik ediyoruz'

Allah Resulü: “Dostunu severken ölçülü sev, günün birinde düşmanın olabilir. Düşmanına da kızdığında ölçülü kız, günün birinde dostun olabilir.”

İtidalli, ölçülü olmayı öğütler Allah Resulü.

Yaptığı duyarsızlık, haksızlık sebebi ile birine, bir kesime, hükümete, hatta devlete kızmış, hatta çok kızmış olabiliriz.

Ancak,

Hırsımız hiçbir zaman aklımızın önüne geçmemeli. Her şeyi vurup, kırıp dökmemeli. Yoksa bir daha toplayamaz, pişmanlık ve çaresizlik içinde kalabiliriz.

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Yarın, derdine derman olacak, gidip kapısına vuracağın, dün yerden yere vurduğun, en galiz küfürleri ettiğin kişi olabilir.

Bu sebeple ölçülü, akıllı ve dengeli olmaya, içindeki şeytanın, nefsin hoyrat sesini bastırmaya çalışmak gerek.

Hele hele bu vatanla, bayrakla özdeşleşmiş, vatanı için canını vermeyi meslek edinmiş insanlara hiç mi hiç yakışmaz.

Mağdur olabiliriz. Canımız çok yanmış olabilir. Haklarımızın verilmemesi konusunda ruhlarına şeytan kaçmış bir kesimin özel bir gayreti olabilir, ki bu kesin. İcrai yetki alanında olanların bu konuyu tam kavramamış, durumun vahametinden tam haberdar olmamış olabileceğini göz ardı etmemek gerekir.

Bu sebeple, vatanı için canını vermeyi meslek edinmiş olanlar menfaatleri aleyhine bile olsa (özlük hakları ve maaşlar vb) vatanının ve devletinin yanında olmalı, olmaya devam etmelidir. Bize yakışan da budur.

Mısırlı bir komutan: “Etrâfımdaki her bir insanla aramda bir ip varmış gibi düşünürüm. Bu ip gerilip kopma noktasına yaklaşınca, onu biraz gevşetirim. Gereğinden fazla gevşediğini hissettiğim anda ise onu hemen gererim. Böylece bütün insanlarla ilişkimi muvâzene içinde devâm ettiririm” der.

Ne güzel bir denge değil mi?

Ama biz ne yapıyoruz? İpleri koparıp, küfrederek kapıyı yüzüne çarpıyoruz kızdığımız kişiye.

Ne oldu? Şimdi o kapıyı hangi yüzle, nasıl çalacaksın?

Biz hep; camia olarak politize olmayalım. Teröre destek verenler hariç her partiye eşit mesafede olalım dedik. Ama bu çağrılarımız hiç makes bulmadı. Çünkü duyulan kızgınlık ve hırs çoğunluğun gözünü kör, kulaklarını sağır, akıllarını da dumura uğratmıştı. Ki, bir kısım sağduyu sahibi vatan severler bu hazin durumu gayretleri ile telafi etmeye, düzeltmeye çalışmışlardır.

Neyse... Olan oldu, geçen geçti.

Hayat kaldığı yerden devam ediyor. Mağduriyetlerimiz devam ediyor.

Haklarımızı, yapılan haksızlıkları sağ duyu ile vakur bir şekilde duyurmaya, anlatmaya devam edeceğiz. Ta ki ikna edene kadar. Artık daha makul, daha dengeli, daha nazik bir üslubla yapacağız bunu.

Lakin öncelikle, hataları, kırgınlıkları telafi etme, helalleşme, gönül alma zamanıdır.

Seçilen milletvekillerimizi bir demet çiçekle tebrik ziyaretine gidilmesini öneririm.

Daha önce teklif ettiğim:

Haklarımız konusunda hazırladığım kitapçığı tüm vekillerimize, bakanlarımıza takdim edelim. Bu konuda özellikle de iktidar milletvekillerini bilgilendirelim. Desteklerini isteyelim, verilen sözleri tekrar hatırlatalım.

Gelin, yeni bir sayfa açalım.

Öncelikle, bu mücadelede, üslup, tavır, yol ve yöntemde başarısız olanların istifa etmesi elzemdir. Artık yeni bir kan, yeni bir ruh, bilgili, donanımlı bir ekip ve birlik ve beraberliği tesis edecek, camiayı arkasından sürükleyecek, ortak akılda buluşacak bir lider/başkan gereklidir. Şarttır. Bu vesile ile milletimizin gösterdiği iradeye, tercihine olan saygımız tamdır. Ki, bu; hırslarından, kininden, ön yargılarından arınmış, medeni olmanın, insan olmanın gereğidir.

Bu sebeple, ülkemizin başına yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan’ı can-ı gönülden tebrik eder, muvaffakiyetler dilerim. Ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ederim.