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Yeniden atanan Rektör Karakaya, üniversite personeli tarafından karşılandı

KIRŞEHİR(İHA) – Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yeniden Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Vatan Karakaya, üniversite personeli tarafından karşılandı.

24 Mayıs 2019 Cuma 13:22
Yeniden atanan Rektör Karakaya, üniversite personeli tarafından karşılandı

KIRŞEHİR(İHA) – Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yeniden Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Vatan Karakaya, üniversite personeli tarafından karşılandı.



2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13. Maddesi ile 3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2., 3. ve 7. maddeleri gereğince Rektörlük görevine atananProf. Dr. Vatan Karakaya, rektörlük binası önünde alkışlarla karşılandı.



Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi yöneticileri, akademik idari personel ve öğrenciler tarafından karşılanan Rektör Karakaya duygulu anlar yaşadı. Personelden tebrikleri kabul eden Rektör Karakaya, bu onurlu göreve tekrar atanmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin hızla geliştiğini ifade eden Rektör Karakaya, “Daha yapacak çok işimiz var” diyerek tüm personele çalışmalarından dolayı teşekkür etti.



Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin bölgesinde lider olma yolunda önemli adımlar attığını anlatan Rektör Karakaya, 4 yıllık rektörlük görevi süresince, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin fiziksel gelişimi, akademik yapılanması ve eğitim-öğretim anlayışıyla kısa zamanda Türkiye’deki üniversiteler arasında çok iyi bir konuma geldiğini ifade etti.



Rektör Karakaya, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından başlatılan Bölgesel Kalkınma ve Misyon Farklılaşması Projesi kapsamında “Tarım ve Jeotermal” alanında pilot üniversite seçilerek Türkiye’deki üniversitelere model olma yolunda önemli çalışmalar yapmanın haklı gururunu yaşadıklarını belirtti.



Tüm Birimleriyle Kalite Yönetim Sistemi Belgesi Alan Türkiye’nin İlk ve Tek Devlet Üniversitesi olarak, üniversiteye ilkleri yaşattıklarını kaydeden Karakaya, “2015 yılında başlattığımız kalite yolculuğumuzda başarıya ulaşarak Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde kaliteyi kurum kültürü haline getirmiş bulunmaktayız.” diye konuştu.



Rektör Karakaya görev süresi boyunca akademik, idari kadrolarımız ve öğrencilerimiz ile birlikte bir aile olabilmeyi başarabildiklerini ifade ederek, yeni dönemde de Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ailesinin daha güçlü hale geleceğini anlattı.

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Haber Tarihi: 24 Mayıs 2019 Cuma 13:22
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