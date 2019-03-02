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Yeniçeriler, kuruluşunun üçüncü yılını kutladı

Aliağaspor FK takımının taraftar grubu Yeniçeriler, kuruluşunun üçüncü yıl dönümünü unutulmaz bir program ile kutladı.

02 Mart 2019 Cumartesi 17:36
Yeniçeriler, kuruluşunun üçüncü yılını kutladı

Aliağaspor FK takımının taraftar grubu Yeniçeriler, kuruluşunun üçüncü yıl dönümünü unutulmaz bir program ile kutladı. Taraftar gruplarının, sivil toplum temsilcilerinin ve ünlü sanatçıların katıldığı gecede şampiyonluk şarkıları söylendi.


Aliağaspor FK takımının taraftar grubu Yeniçeriler, kuruluşunun üçüncü yıl dönümü için bir program düzenledi. Sunuculuğunu radyo programcısı Arif Güven’in üstlendiği gece, Onur Yılmaz ve Ulviye Koçak’ın mini konseri ile başladı. Programın açılış konuşmasını ise Aliağaspor FK Teknik Sorumlusu Polat Çetin yaptı. Yeniçeriler taraftar grubunun arkalarında olmasının kendileri için çok önemli olduğunu belirten Polat Çetin, "Tribünde güzel işler yapan bir grubun arkamızda olması bizler için mutluluk verici. Yeniçerileri kendimizden ayırmıyoruz çünkü ben de hoca olmasam büyük ihtimalle futbolu seven biri olarak yeniçeri olurdum. Biz de tribünlerde onları desteklerdik. Sezon sonu şampiyon olduğumuzda inşallah şampiyonluk yemeğinde biz de onları ağırlarız" dedi.


Aliağaspor FK’nın her kademesinde her aşamasında Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’ın ciddi bir emeği olduğunu ifade eden Aliağaspor FK Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Şimşek, "Bizler şehrimizin sportif anlamda daha da ileri gitmesi için büyük bir gayret içerisindeyiz. Bu takım sadece bu sene 3. Lige çıkacak önümüzdeki yıllarda daha üst liglere çıkmaya çalışacak. Ben inanıyorum ki yedi hafta sonra grubumuzun lideri olarak şehre geleceğiz. Play-off’lardan da galibiyetle ayrılarak onların hep söylediği gibi bu şehri yakacağız. Aliağa Serkan Acar’la çok daha güzel oldu ve çok daha güzel olacak" şeklinde konuştu.



"Aliağaspor’un 3. ligdeki şanlı mazisini tekrar yaşamak istiyoruz"


Çok karakterli bir futbol takımına sahip olduklarının altını çizen Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar da, "Aliağa’yı çok seven bir teknik ekibimiz ve bir kulüp başkanımız var. Onları hiçbir zaman yalnız bırakmayan bir taraftar grubumuz var ve hepsinden önemlisi Aliağa sevdalısı insanlarımız var. Yedi hafta kaldı, şu anda lideriz. Bir hayalimiz vardı. Aliağaspor’un 3. ligdeki şanlı mazisini tekrar yaşamak istiyoruz. İnşallah hayalimiz bu yıl gerçek olacak" diye aktardı.


Açılış konuşmalarının ardından güzel şarkıcı Gökçe Kırgız sahne aldı. Kırgız söylediği şarkılarla katılımcılara müzik ziyafeti sundu. Sesi ile büyük bir beğeni toplayan Kırgız, sahneyi ünlü Dj Suat Ateşdağlı’ya bıraktı. Ateşdağlı, pikap başında yaptığı setlerle sık sık alkış aldı. Gecenin sonunda ise usta sanatçı Ali Kınık sahneye çıktı. Sevilen sanatçı Ali Kınık, katılımcıları şarkılarıyla hem coşturdu hem de hüzünlendirdi. Kınık, şarkıları ile vatandaşların milli duygularına dokundu.


Yeniçeriler Derneği’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen geceye ayrıca; Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Mehmedali Özkurt, Özel Kalem Müdürü Melisa Üstün, Sosyal Kültürel ve İdari İşler Müdürü Ali Osman Karatekin, Aliağa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı olan Salih Yiyitalp, Aliağa Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Serdar Berk, Aliağaspor FK Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Şimşek, futbolcular, teknik yönetim, Yeniçeriler Dernek üyeleri ve taraftar grupları katıldı.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 17:36
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