Yeniceli minikler "Gülümse Karabük" projesinin ilk misafirleri oldu

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Gülümse Karabük" projesinin ilk misafirleri Yenice Şirinköy ve Güney Köylerinde öğrenim gören minikler oldu.

Karabük Valisi Fuat Gürel’in eşi Özlem Aras Gürel’in himayelerinde gerçekleşen proje kapsamında köy okullarındaki 4. ve 5. sınıf öğrencileri ile rehber eşliğinde minik öğrencilerin hatıralarında unutulmaz bir gün bırakmak için hazırlanan program dahilinde Karabük’e gelen minikleri Safranbolu ilçesinde karşılayan Özlem Aras Gürel, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu’nun eşi Nefise Vargeloğlu ve İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Özdemir öğrencilerle yakından ilgilenerek gün boyu sohbet ettiler.

Safranbolu Hıdırlık Tepesi, Eski Çarşı, Hükümet Konağı ve Cam Terası gezen minikler Sunal Tülbentçi Öğretmenevinde yedikleri öğlen yemeğinin ardından sinema filmi izlediler.

Çocuklarımız hep gülsün diye yeni bir projeyi hayata geçirdiklerini, önümüzdeki günlerde diğer ilçelerdeki öğrenciler ile projenin devam edeceğini ifade eden Özlem Aras Gürel, "Gülümse Karabük" projesi ile ilimizin tarihi ve kültürel değerlerini gelecek nesillerimize aktarmak, çocuklarımızı bilinçlendirmek, onları motive etmek, ulaşamadıklarına ulaştırmak, hayatlarına fark katmak ve yüzlerinde sıcak bir tebessüm olabilmek için yola çıktık. İlçelerimizin kırsallarında yaşayan öğrencilerimizle tarihi ve kültürel geziler, sinema ve tiyatro etkinlikleri, doğa gezileri, eğlenceli aktiviteler ve sanat atölyeleri düzenlemeyi düşünüyoruz. Bu projede tek amacımız çocuklarımız hep gülsün onların hatıralarında unutulmaz bir gün ve bize sıcak bir tebessüm” diye konuştu.