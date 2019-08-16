Yenice’de trafik kazası :1 yaralı Karabük’ün Yenice ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasından bir kişi hafif yaralandı.

Karabük’ün Yenice ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasından bir kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak istikametinden Karabük istikametine gitmekte olan Osman Hıdır’ın kullandığı 67 EV 940 plakalı otomobil karşı istikametten gelen Şerafettin Aydemir’n kullandığı 74 AK 250 plakalı kamyonetleUzunkum köprüsü ışıklar kavşağında çarpıştı. Kazada Osman Hıdır hafif yaralandı. YaralıOsman Hıdır112 Acil Sağlık ekiplerince Yenice Devlet Hastanesin kaldırılarak tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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