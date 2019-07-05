0553 313 94 23

Yenice’de TOKİ kuraları çekildi

Karabük’ün Yenice ilçesinde Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile Yenice Belediyesi’nin ortaklaşa yürüttüğü ikinci etap 217 TOKİ konutunun hak sahipleri kura ile belirlendi.

05 Temmuz 2019 Cuma 14:58
Yenice’de TOKİ kuraları çekildi

Karabük’ün Yenice ilçesinde Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile Yenice Belediyesi’nin ortaklaşa yürüttüğü ikinci etap 217 TOKİ konutunun hak sahipleri kura ile belirlendi.


Belediye Toplantı Salonu’nda noter huzurunda belirlenen kura törenine YeniceBelediye Başkanı Zeki Çaylı, TOKİ yetkilileri ve vatandaşlar katıldı. İlk kurayı çeken Belediye Başkanı Zeki Çaylı kısa bir konuşma yaparak hak sahiplerine hayırlı olsun temennisinde bulundu. Kuradan çıkarak hak sahibi olan vatandaşlar büyük sevinç yaşarken sevinçlerinitelefonlaailelerini arayarak paylaştılar.


Kurası çekilen konutların 157’si 2+1, 60’ıise 3+1 planında inşa edildi .Yapılan kura çekimi ile 217konutun hak sahipler belirlendi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 14:58
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mersin’de sahte rakıdan etkilendikleri iddiasıyla 3 kişi daha hastanelere başvurdu
    1. Mersin’de sahte rakıdan etkilendikleri..
    2. (Özel Haber) Soner Demirtaş:..
    3. Toyota GR Supra GT4'ün satışlarına..
    4. Türkiye ile Japonya arasında..
    5. İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden..
    6. Kefken kampı Türkiye’nin 81 ilinden..
    7. CHP'li belediye işçileri isyan ettirdi
    8. ﻿Manisa'da arının soktuğu çiftçi..
    9. 5 bin 500 çocuk Esenler’ deki piknikte..
    10. Başkan Akın çalışmalar hakkında esnafı..
    11. Kıdem tazminatı tavan ücreti ne kadar..
    12. Mevsimlik işçilere diş sağlığı..
    13. Amed Sportif Faaliyetler’den sosyal..
    14. TFF Yönetim Kurulu üyeleri Trabzon'da
    15. Kapısını kapatmayanlara sinirlenip..
    16. Hindistan'da leopar saldırısı: 1 ölü
    17. Köpeğe çarpan otomobil şarampole..
    18. Kayseri'de 7,5 milyon yıllık zürafa..
    19. Göztepe'nin yeni stadının kapasitesi..
    20. Yakutiye Belediyesi fırınları denetledi
    21. Kırkpınar’ın yiğit pehlivanları..
    22. Kars’ta, “Daha İyi Bir Dünya için..
    23. Husi heyeti Umman'da BM Yemen..
    24. Nallıhan’da Türk müziği konseri
    25. Seyir halinde emniyet kemerini..
    26. Vali Deniz, şehit ve gazi derneklerini..
    27. Bekir Bozdağ: Evden ölmeyi göze alarak..
    28. Alkol satışı yapan iş yerlerine denetim
    29. TFF Merkez Hakem Kurulunda görev..
    30. Mardin’de trafik kazası: 2 yaralı
    Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK Parti-MHP blokuna oy vermememiz onlara yaradı
    Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK Parti-MHP blokuna oy vermememiz onlara yaradı
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"

    Günün Karikatürü

    5 Temmuz 2019
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    ÖKK Komutanından çok konuşulacak sözler: O çuvalı ABD askerlerine yedirirdik
    ÖKK Komutanından çok konuşulacak sözler: O çuvalı ABD askerlerine yedirirdik