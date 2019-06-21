0553 313 94 23

Yenice’de Meşe semineri verildi

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 9 İşletme Müdürlüğünde 71 İşletme Şefliği’ne ait Amenajman Planlarının yenileme çalışmaları başladı.

21 Haziran 2019 Cuma 09:10
Yenice’de Meşe semineri verildi

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 9 İşletme Müdürlüğünde 71 İşletme Şefliği’ne ait Amenajman Planlarının yenileme çalışmaları başladı.


İlk Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğünde yapılan toplantının ikinci kısmı Yenice’de yapıldı.Yenice Orman İşletme Müdürlüğü Salonu’nda yapılan toplantıya Zonguldak Orman Bölge Müdürü Zekeriya Beyazlı, Bölge Müdür Yardımcısı Orhan Şahin, Orman İdaresi ve Planlama Şube Müdürü Handan Sertel, Yenice Orman İşletme Müdürü Hüseyin Kalaycı, Amenajman Rehberlik ve Denetim Başmühendisleri, Orman Amenajman Başmühendisleri, İşletme Şefleri ve Amenajman Planı yapım ihalesini alan firmanın Başmühendisleri ve mühendisleri katıldı.Toplantının açılışında bir konuşma yapan Zonguldak Orman Bölge Müdürü Zekeriya Beyazlı, “Ormanlarımızın önümüzdeki 20 yılını planlıyoruz. Bugün, %86’sı ormanlarla kaplı olan Yenice ilçemizdeyiz. Yani, burada vatandaşlarımız arazinin %14’üne sahip. Geri kalan kısım tamamen ormanlarla kaplı. Yenice Ormancılık açısından da çok önemli bir yer. Burası başlı başına ormancılık için bir okul. Bundan böyle ormanlarımızın daha verimli kullanılması için Bölge Müdürlüğü olarak çalışmalar başlattık. Bu çalışmalar ile Ormanlarımızdaki meşe türlerinin tesbitini de yapacağız.” dedi.Meşe türlerinin tespiti ve ayrımı ile ilgili olarak Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Botaniği Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Barbaros Yaman tarafından eğitim verildi.


Teorik eğitim Yenice Orman İşletmesi Salonu’nda yapılırken, dört noktada da uygulamalı eğitim yapıldı. Verilen eğitimlerin ardından toplantı sona erdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 09:10
  1. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Döviz kurları
    1. Döviz kurları
    2. Sularda biyolojik izleme standarda..
    3. Erzurum’da şimşekler gökyüzünü..
    4. 18 yaşındaki Yiğitcan 1 trilyonluk..
    5. Van’da hava destekli terör operasyonu
    6. Van’da 139 kaçak göçmen yakalandı
    7. Nusr-Et’e Mikonos’ta ceza
    8. Vali Masatlı, Öğrencileri Çanakkale’ye..
    9. Karslı Fotoğraf Sanatçısı Özgen..
    10. Van'da 139 düzensiz göçmen yakalandı
    11. Hırsızdan müdahalede bulunan vatandaşa..
    12. Serbest piyasada döviz fiyatları
    13. Bu da Karadeniz usulü bahçe pantolonu
    14. Selde kaybolan çocuğu arama..
    15. Rusya, kripto para yasası çıkarıyor
    16. Hepatit hastalarının sadece yüzde 1'i..
    17. Soyadı Kanunu’nun 85. yıl dönümü
    18. (Özel) Yanından ayırmadığı keçisiyle..
    19. Sema Karaoğlu: Yeni aldığınız kıyafeti..
    20. (Özel) Bilgisayardan oyun oynayarak..
    21. Şeker hastası yaşlı kadın gelemeyince..
    22. (Özel) Bursaspor kongre üyelerine..
    23. Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu
    24. (Özel) Otobüs önce çarptı, sonra kaçtı
    25. Dünya'da aşıya güvensizlik salgınlara..
    26. 25 yıllık kazanımı tehlikeye atma!..
    27. İnternetten aldığı pompalı silahla..
    28. FETÖ’dan gözaltına alınan öğretmen,..
    29. Hekim Yapı'nın ihracat yaptığı ülke..
    30. Zeytinburnu’nda açık havada sinema..
    Ankara'da sular durulmuyor! İlk ihalede İYİ oyun
    Ankara'da sular durulmuyor! İlk ihalede İYİ oyun
    Yakalanan yan kesicinin sözleri 'pes' dedirtti!
    Yakalanan yan kesicinin sözleri 'pes' dedirtti!
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Mahkeme kararı sonrası, Başkan Erdoğan'ın avukatından ilk açıklama
    Mahkeme kararı sonrası, Başkan Erdoğan'ın avukatından ilk açıklama
    Genelkurmay çatı davasında karar açıklandı!
    Genelkurmay çatı davasında karar açıklandı!

    Günün Karikatürü

    21 Haziran 2019
    Koç’un Bizans aşkı
    Koç’un Bizans aşkı
    Zarar dudak uçuklatıyor! Yaptırımlar Çinli şirketi enkaza uğrattı
    Zarar dudak uçuklatıyor! Yaptırımlar Çinli şirketi enkaza uğrattı