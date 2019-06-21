Yenice’de Meşe semineri verildi

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 9 İşletme Müdürlüğünde 71 İşletme Şefliği’ne ait Amenajman Planlarının yenileme çalışmaları başladı.

İlk Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğünde yapılan toplantının ikinci kısmı Yenice’de yapıldı.Yenice Orman İşletme Müdürlüğü Salonu’nda yapılan toplantıya Zonguldak Orman Bölge Müdürü Zekeriya Beyazlı, Bölge Müdür Yardımcısı Orhan Şahin, Orman İdaresi ve Planlama Şube Müdürü Handan Sertel, Yenice Orman İşletme Müdürü Hüseyin Kalaycı, Amenajman Rehberlik ve Denetim Başmühendisleri, Orman Amenajman Başmühendisleri, İşletme Şefleri ve Amenajman Planı yapım ihalesini alan firmanın Başmühendisleri ve mühendisleri katıldı.Toplantının açılışında bir konuşma yapan Zonguldak Orman Bölge Müdürü Zekeriya Beyazlı, “Ormanlarımızın önümüzdeki 20 yılını planlıyoruz. Bugün, %86’sı ormanlarla kaplı olan Yenice ilçemizdeyiz. Yani, burada vatandaşlarımız arazinin %14’üne sahip. Geri kalan kısım tamamen ormanlarla kaplı. Yenice Ormancılık açısından da çok önemli bir yer. Burası başlı başına ormancılık için bir okul. Bundan böyle ormanlarımızın daha verimli kullanılması için Bölge Müdürlüğü olarak çalışmalar başlattık. Bu çalışmalar ile Ormanlarımızdaki meşe türlerinin tesbitini de yapacağız.” dedi.Meşe türlerinin tespiti ve ayrımı ile ilgili olarak Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Botaniği Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Barbaros Yaman tarafından eğitim verildi.

Teorik eğitim Yenice Orman İşletmesi Salonu’nda yapılırken, dört noktada da uygulamalı eğitim yapıldı. Verilen eğitimlerin ardından toplantı sona erdi.