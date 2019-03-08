Yenice’de Jandarma Kadınlar Günü’nüunutmadı
Karabük İl Jandarma Komutanlığı ve Yenice İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıylakadınlara karanfil dağıttı.08 Mart 2019 Cuma 16:10
Karabük İl Jandarma Komutanlığı ve Yenice İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıylakadınlara karanfil dağıttı.
Yenice-Karabük karayolu üzerinde bulunan kontrol noktasında jandarma ekipleri,buradan özel otomobilleri ile geçen sürücüsü kadın olan araçların yanı sıra erkek sürücülerin yanında bulunan kadın yolculara karanfil vererek Kadınlar Günü’nü kutladı.
Kadınlar uygulamadan memnun kalırken, Jandarmaya karanfillerden dolayı teşekkür ettiler.
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