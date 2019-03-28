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Yenice’de coşkulu AK Parti mitingi yapıldı

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığınca düzenlen seçim miting AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan’ın katılımı ile yapıldı.

28 Mart 2019 Perşembe 20:46
Yenice’de coşkulu AK Parti mitingi yapıldı

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığınca düzenlen seçim miting AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan’ın katılımı ile yapıldı.


Yenice Belediyesi Marmara Parkından Camlı Kahve meydanından yürüyüşe geçen AK Parti Yenice İlçe Başkanı Mehmet Güngör, Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Veysel Acar, İl Genel Meclis Üyesi Adayları Oktay Arslan, Hilmi Ünal, Tahir Çanlı, ve partililer yol boyunca sevgi gösterisinde bulunan halkı selamladı.


AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan’ında meydana gelmesinin ardından bir konuşma yapan Yenice Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Veysel Acar, “Bu gün burada gördüğüm sevgi, coşku bir tek şeyi söylüyor. Yenice ilk günkü aşkla devam inşallah diyor. İnşallah Yenice bize sizler bize bir kez daha büyük bir farkla hizmet etme yetkisi vereceksiniz. Hizmet etme fırsatı vereceksiniz. Yaklaşan mahalli seçimlerin öncelikle ilçemize ilimize ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Yavaş yavaş seçim gününe doğru gidiyoruz. Biz yine eserlerimizle konuşacağız. Biz yine ürettiğimiz hizmetleri eserleri konuşacağız. Projelerimizle konuşacağız. Biz yine bu yola çıkarken mütevazi ve tutumlu bir belediye başkanı olacağız dedik. Bunu konuşacağız. Biz çalışkanlığımızı ve üretkenliğimizi konuşacağız. Biz tarafsız belediyecilik hizmetlerimizi konuşacağız. Biz her zaman gücümüzü sizlerden aldık ve bu güçle sizlere hizmet etmeye çalıştık. Onun içindir ki arkadaşlar kıymetli kardeşlerim sizler ve beni ve arkadaşlarımı üç dönem üst üste büyük farkla görev başına getirdiniz belediye başkanı seçtiniz. Allah hepinizden razı olsun diyorum. Allaha hamd olsun 15 yıl geldi geçti. Ben gençliğimi ortaya koydum. Enerjimi ortaya koydum. Kariyerimi en güzel yıllarımı ortaya koydum. Yenice bir adım bir nebze daha ileriye nasıl gider diye bunun telaşesi içinde oldum. Ben ilçemden razıyım. Ben ilçemin bütün insanlarından razıyım. Sizlerden razıyım insanız hata ve kusurlarımız olabilir. Bunun için de sizlerin hoş gürünüze sığındım. Yine hoş görünüzü sığınıyorum efendim. Şunu gönül rahatlığı ile söylüyorum. 15 yıldır ayrıştırmadan, dışlamadan, ötekileştirmeden tüm Yenicelilerle tüm kardeşlerimle birlikte siyasi parti gözetmeksizin siyasi kaygı duymadan ilçemize hizmet ettik. Hizmet etmeye çalıştık” dedi.


AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ise, “Bizler 5 yıl buranın milletvekiliyiz. Biz istiyoruz ki yeni dönemde Yenice başta olmak üzere tüm ilçelerimizde yerel ve genel yani ilçe ve Ankara uyumunu had safhaya taşıyalım. İktidarımızınnimetlerinden hükümetimizin istifadesinden Yenicemiz azami istifade etsin. 1 Nisan sabahı tekrar AK Parti Türkiye’nin farla birinci partisi olacak inşallah. Seçim bittiğinde o mazeret, bu mazeret asla tartışılmaması lazım. Egemenlik kayıtsız şartsız bu milletin. Millet ne derse başımızın üzerinde yeri var” dedi.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 20:46
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