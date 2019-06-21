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Yenice TOKİ kuraları5 Temmuz’da çekilecek

Toplu Konut İdaresi ( TOKİ ) ile Yenice Belediyesi işbirliğiyle İsmetpaşa Mahallesi Devlet Hastanesi bitişiğine yapılacak olan 2 nci etap 217 konutların kura çekimi , 05 Temmuz 2019 Cuma günü saat 11.

21 Haziran 2019 Cuma 15:27
Yenice TOKİ kuraları5 Temmuz’da çekilecek

Toplu Konut İdaresi ( TOKİ ) ile Yenice Belediyesi işbirliğiyle İsmetpaşa Mahallesi Devlet Hastanesi bitişiğine yapılacak olan 2 nci etap 217 konutların kura çekimi , 05 Temmuz 2019 Cuma günü saat 11.00 de yapılacak.


Alınan bilgilere göre, TOKİ, Yenice Belediyesi’ne yazı göndererek yer tespiti ve noter bilgileri istedi. Belediye de , TOKİ’yecevaben yazı ile yer bildiriminde bulundu.217 konut için , 788 başvuru olduğu dile getirildi.Geçtiğimiz yıllarda TOKİ - Yenice Belediyesi işbirliğiyle yine aynı bölgeye 254 konut yapılmış ve hak sahiplerine teslim edilmişti.Halktan gelen yoğun istek üzerine,Yenice Belediyesi, 2 nci etap konutların yapılması için TOKİ ile işbirliğine gitmiş ve ihalesi yapılan konutların ihalesi iptal edilmişti.Yerel Seçimler öncesi Türkiye geneline yapılması planlanan50 bin konut programına Yenice’de eklenmişti.Yerel Seçimler öncesinde başvurular , banka aracılığı ile alınmıştı. 572 başvuruya daha önce başvuruları olan 216 vatandaşın da ilavesi ile 788 başvuru sayısına ulaşıldığı öğrenildi.05 Temmuz 2019 Cuma günü saat 11.00 ’de 788 başvuru sahibinden 217 vatandaş noter çekilişi ile belirlenecek.Daha sonra konutların ihaleleri yapılacak.Muhtemelen yıl sonu itibariyle de 217 konutlu 2’nci etap Yenice Konutlarının inşaatının startı verilecek.


Yenice Belediyesi, önümüzdeki günlerde ilan ve sosyal medya aracılığı ile çekilecek kura ile ilgili duyurularda bulunacak.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 15:27
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