Yenice Okul Öncesi Öğretmenleri Avrupa’da
Erasmus+ kapsamında Yenice ilçesindegörev yapan 7 okul öncesi öğretmeni , eğitim almak için İtalya’ya gitti.19 Haziran 2019 Çarşamba 13:53
Erasmus+ kapsamında Yenice ilçesindegörev yapan 7 okul öncesi öğretmeni , eğitim almak için İtalya’ya gitti.
Yenice’de görev yapan öğretmenler, okul öncesi eğitimin popüler yaklaşımlarından olan Reggio Emilia felsefesinin doğduğu İtalya da kurs görüyor.Yenice İlçe MilliEğitim Müdürlüğü’nebağlı bağımsız Anaokulu ve ana sınıfı öğretmenlerieğitmenler NoemiMorrone tarafından İtalya’da aldıkları bu kurs ile eğitim vizyonuna yeni bir bakış ekleyecekler.
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