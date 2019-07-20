Yenice Emniyetinden kemer ve GBTuygulaması Yenice Emniyet Amirliğine bağlı trafik ve asayiş ekipleri tarafından şehir merkezi Atasoy Alanındasürücülere yönelik emniyet kemeri ve GBT uygulaması yapıldı.

Yenice Emniyet Amirliğine bağlı trafik ve asayiş ekipleri tarafından şehir merkezi Atasoy Alanındasürücülere yönelik emniyet kemeri ve GBT uygulaması yapıldı.

Yapılan uygulamada araç sürücüleri ve yanında bulunan yolcuların kemerini takıp takmadıkları kontrol edilirken takmayanlara emniyet kemeri takmaları konusunda uyarılardabulunuldu. Ayrıca durdurulan araçlardaki sürücülerin ve yanlarındaki şahısların Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.

Uygulamaların belirli aralıklarla devam edeceği öğrenildi.

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