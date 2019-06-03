Yenice Emniyetinden huzur uygulaması Yenice Emniyet Amirliğine bağlı ekiplerilçede huzur ve güveni sağlamak adına belirli noktalarda asayiş vetrafik uygulamalarına devam ediyor.

Yenice Emniyet Amirliğine bağlı ekiplerilçede huzur ve güveni sağlamak adına belirli noktalarda asayiş vetrafik uygulamalarına devam ediyor.

Yenice İlçe Emniyet Amirliğine bağlı ekiplerilçenin belirli noktalarında asayiş ve trafik uygulaması yaptı. Ekipler kontrol noktalarında araçları durdurarak sürücü belgesi, ruhsat başta olmak üzere kimlik kontrolü ve durdurulan araçlardaki sürücülerin ve yanlarındaki şahıslarınGenel Bilgi Taraması (GBT)yapıldı.

Uygulamanın belirli aralıklarla devam edeceği belirtildi.

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