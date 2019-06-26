0553 313 94 23

Yenice ÇPAL öğrencileri Slovenya’da staj yaptı

Yenice Çok Programlı Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanında eğitim gören 8 öğrenci, “Öğrencilerimizin Avrupa’da Montessori Stajı” projesi kapsamında Slovenya’da staj yaptı.

26 Haziran 2019 Çarşamba 10:39
Yenice ÇPAL öğrencileri Slovenya’da staj yaptı

Yenice Çok Programlı Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanında eğitim gören 8 öğrenci, “Öğrencilerimizin Avrupa’da Montessori Stajı” projesi kapsamında Slovenya’da staj yaptı.


Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Erasmus + Programı Mesleki Eğitim Öğrenici Ve Personel Hareketliliği (KA102) Faaliyeti kapsamında hazırlanan Türkiye Ulusal Ajansı ile sözleşmesi imzalanan “Öğrencilerimizin Avrupa’da Montessori Stajı” projesi kapsamında Yenice Çok Programlı Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanında eğitim gören 8 öğrenci, 2 öğretmen ve idareci refakatinde Slovenya’nın başkenti Ljubljana’nın önde gelen eğitim kuruluşu olan Vrtec Najdihojca Eğitim Kurumunda staj yapma imkânı buldu.


Yenice Çok Programlı Anadolu Lisesi Okul Müdürü Mahir Emre Doğuş, Slovenya’nın başkenti Ljubljana’da 3 hafta devam eden stajda öğrencilerin her gün beş saat staj yaptıklarını kaydederek, “Her akşam günün kritiği ve değerlendirmesi yapılmış olup ve ertesi gün yapılacak etkinlikler ve çalışmalar belirlenmiştir. Öğrencilerimizin ilk günkü heyecanları, sonraki zamanlarda mutlulukları, başardım ve yapabilirim duygusuyla kendilerine duydukları özgüvenin artması, son gün ise buradan ve okullarından ayrılmaları nedeniyle duydukları üzüntü görülmeye değerdi. En önemlisi staj yaptıkları okullardaki öğretmenlerin ve öğrencilerin öğrencilerimizden memnun kaldıklarını dile getirip onlara sürprizlerle uğurlamaları muhteşem bir duyguydu. Gönül rahatlığıyla öğrencilerimizin başarılı bir staj dönemi geçirdiklerini söyleyebilirim” dedi.


Başarılı bir staj dönemi geçiren öğrencilerin, öğretmenleri ile birlikte eğitim aldıkları Slovenya’nın başkenti Ljubljana başta olmak üzere Avrupa’nın farklı şehirlerine kültürel gezi kapsamında seyahat etmişler böylece farklı kültürleri yakından tanıma fırsatına ulaştıklarını ve yabancı dillerini de geliştirme fırsatını yakaladıklarını ifade eden Doğuş, “Projede yer alan öğrenci ve öğretmenlerimiz, uluslararası geçerliliği olan belgelere sahip olma fırsatına ulaşmış olup, 2023 Eğitim Vizyonu adına gelişimleri açısından son derece önemli bilgiler edinmiş oldular. 2019 yılında okulumuz 3 adet Erasmus+ Projesi yürütmüş olup, projelerde toplam 21 öğrencinin yanında 22 öğretmen ve idarecinin Avrupa’da alanlarıyla ilgili konularda staj ve eğitim aldılar. Yapılan bu projelerin sayesinde öğrencilerin mesleklerine yönelik ilgisinin de fazlasıyla arttığı gözlenmiştir. Rekabetin çok yüksek olduğu günümüzde, mezunlarımızın istihdam edilebilirliğini artırmak ve daha donanımlı olmalarını sağlamak bizim görevimizdir. Okulumuzda bu ve benzer çalışmaların artarak devam ettiğini belirtir,bizlere destek olan herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 10:39
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    THY seferlerine 737 MAX engeli
    1. THY seferlerine 737 MAX engeli
    2. Üzüm çekirdeği yağının kullanım alanları
    3. Gediz’de ’Halı saha futbol turnuvası’..
    4. Edirne’deki feci kazada yaralanan 7..
    5. Siirt’te terör örgütü mensuplarınca..
    6. Omurga sağlığına dikkat
    7. Kaymakam ve ailesi öldürülen..
    8. Gediz Belediyesi’den ’Temiz çevre’..
    9. Alev alan otomobildeki engellinin..
    10. Yollar açılacak ekonomi şahlanacak
    11. Başkan Demir: “İyi günde de kötü günde..
    12. Türk-İş, Haziran açlık ve yoksulluk..
    13. Avrupa şampiyonluğu için kırık..
    14. Mezopotamya'nın en eski buğday..
    15. Herkesin burnu kendi yüzüne özeldir
    16. Hırsıza ilginç çağrı: “Battaniyeyi..
    17. Şili Devlet Başkanının Mescid-i Aksa..
    18. Karadeniz Teknik Üniversitesi öğretim..
    19. (özel) Onlar karasal iklimin gönüllü..
    20. Avrupa borsaları
    21. Gemlik kaymakamının oğlu öldürüldü
    22. 1915 Çanakkale Köprüsü ivme katacak
    23. Bahçeli'den önemli açıklamalar
    24. BAİB e-ihracat paneli düzenliyor
    25. Sinop Kalesi için proje hazırlanıyor
    26. Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 5..
    27. Akdeniz Üniversitesinin ilk Çinli mezunu
    28. Ümit Şamiloğlu finali Tokyo 2020'de..
    29. Mamak’ta eserler görücüye çıktı
    30. Sıcak havalara serin çözümler Koçtaş'ta
    Şamil Tayyar'dan flaş çıkış: Krizden çıkmak için tarihi fırsat
    Şamil Tayyar'dan flaş çıkış: Krizden çıkmak için tarihi fırsat
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
    Bülent Arınç'tan seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Buna hayır dememiz mümkün değil
    Bülent Arınç'tan seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Buna hayır dememiz mümkün değil
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı

    Günün Karikatürü

    26 Haziran 2019
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi