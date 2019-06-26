Yenice ÇPAL öğrencileri Slovenya’da staj yaptı

Yenice Çok Programlı Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanında eğitim gören 8 öğrenci, “Öğrencilerimizin Avrupa’da Montessori Stajı” projesi kapsamında Slovenya’da staj yaptı.

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Erasmus + Programı Mesleki Eğitim Öğrenici Ve Personel Hareketliliği (KA102) Faaliyeti kapsamında hazırlanan Türkiye Ulusal Ajansı ile sözleşmesi imzalanan “Öğrencilerimizin Avrupa’da Montessori Stajı” projesi kapsamında Yenice Çok Programlı Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanında eğitim gören 8 öğrenci, 2 öğretmen ve idareci refakatinde Slovenya’nın başkenti Ljubljana’nın önde gelen eğitim kuruluşu olan Vrtec Najdihojca Eğitim Kurumunda staj yapma imkânı buldu.

Yenice Çok Programlı Anadolu Lisesi Okul Müdürü Mahir Emre Doğuş, Slovenya’nın başkenti Ljubljana’da 3 hafta devam eden stajda öğrencilerin her gün beş saat staj yaptıklarını kaydederek, “Her akşam günün kritiği ve değerlendirmesi yapılmış olup ve ertesi gün yapılacak etkinlikler ve çalışmalar belirlenmiştir. Öğrencilerimizin ilk günkü heyecanları, sonraki zamanlarda mutlulukları, başardım ve yapabilirim duygusuyla kendilerine duydukları özgüvenin artması, son gün ise buradan ve okullarından ayrılmaları nedeniyle duydukları üzüntü görülmeye değerdi. En önemlisi staj yaptıkları okullardaki öğretmenlerin ve öğrencilerin öğrencilerimizden memnun kaldıklarını dile getirip onlara sürprizlerle uğurlamaları muhteşem bir duyguydu. Gönül rahatlığıyla öğrencilerimizin başarılı bir staj dönemi geçirdiklerini söyleyebilirim” dedi.

Başarılı bir staj dönemi geçiren öğrencilerin, öğretmenleri ile birlikte eğitim aldıkları Slovenya’nın başkenti Ljubljana başta olmak üzere Avrupa’nın farklı şehirlerine kültürel gezi kapsamında seyahat etmişler böylece farklı kültürleri yakından tanıma fırsatına ulaştıklarını ve yabancı dillerini de geliştirme fırsatını yakaladıklarını ifade eden Doğuş, “Projede yer alan öğrenci ve öğretmenlerimiz, uluslararası geçerliliği olan belgelere sahip olma fırsatına ulaşmış olup, 2023 Eğitim Vizyonu adına gelişimleri açısından son derece önemli bilgiler edinmiş oldular. 2019 yılında okulumuz 3 adet Erasmus+ Projesi yürütmüş olup, projelerde toplam 21 öğrencinin yanında 22 öğretmen ve idarecinin Avrupa’da alanlarıyla ilgili konularda staj ve eğitim aldılar. Yapılan bu projelerin sayesinde öğrencilerin mesleklerine yönelik ilgisinin de fazlasıyla arttığı gözlenmiştir. Rekabetin çok yüksek olduğu günümüzde, mezunlarımızın istihdam edilebilirliğini artırmak ve daha donanımlı olmalarını sağlamak bizim görevimizdir. Okulumuzda bu ve benzer çalışmaların artarak devam ettiğini belirtir,bizlere destek olan herkese teşekkür ederim” diye konuştu.