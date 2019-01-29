Yeniçağ'dan akıldışı hezeyan... Zillet ittifakını gizlemek için kırk takla attı!

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Yeniçağ’ın tuhaf ve bir o kadar da komik Ankara temsilcisi Ahmet Takan, bugün Yeniçağ gazetesinin de manşetine taşıdığı yazısında 'pes' dedirten bir 'kıvırma' örneğine imza attı.

Zillet ittifakını gizlemeye çalıştı

Kendi tabanları dahi toplumun büyük bir kesiminden tepki alan zillet ittifakının tarafları olan CHP, İyi Parti ve HDP, yerel seçimler için yürüttükleri birlikteliği kapalı kapılar ardında sürdürmeye çalışırken medyadaki AK Parti alerjisi bulunan bir takım isimlerde Cumhur İttifakı’na karşı oluşturulan bu ‘zillet ittifakını’ gizlemenin peşine düştü.

Yeniçağ gazetesinin Ankara temsilcisi ve aynı zamanda yazarı olan Ahmet Takan, bugünkü yazısında HDP’nin CHP ve İYİ Parti ittifakında yer almadığını aksine AK Parti’nin yerel seçimlerin ardından Kandil’in partisi HDP ile çözüm süreci için yeniden masaya oturacağını iddia etti.

Akıldışı hezeyanlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın terörle kökü kazınana kadar mücadele edileceğini ve yeni bir çözüm sürecinin asla olmayacağını defalarca belirtmesine rağmen muhalefet partilerinin tabanından gelen tepkileri örtbas etmek için CHP- İyi Parti- HDP ittifakını gizleyip Cumhur İttifakını hedef alan Takan’ın hezeyanları sosyal medyada alay konusu oldu.

Türkiye terörün belini kırdı

Türkiye yurtiçinde ve yurtdışında terörle büyük bir mücadele yürütüyor. PKK’nın hayat damarlarına ağır darbeler indirilirken ‘Fırat Kalkanı’ ve ‘Zeytin Dalı’ harekatlarının ardından Fırat’ın doğusundaki Batı destekli teröristlere de operasyon için geri sayım yapılıyor. Bütün bunlara rağmen HDP’nin ‘Millet İttifakı’ olarak adlandırılan CHP ve İyi Parti ortaklığına verdiği desteği gizlemek amacıyla akıldışı yorumlarda bulunan Takan, HDP’nin Cumhur İttifakı’nı desteklediğini ileri sürdü.

Soylu: Gazeteci kılıklı lağım faresi!

Ahmet Takan’ın boş iddialarda bulunduğu skandal yazılarına tepki gösteren İçişleri BakanıSüleyman Soylu, sosyal medya hesabında isim vermeden Takan için şunları yazmıştı;

"Önümüzde çok iş var. Sıtkı sadakatle çalışacağız. Ancak gazeteci kılığındaki lağım fareleri boş durmuyor. Fitne'ye karşı koruyucu Allah'tır"

İşte Takan’ın bugünkü yazısındaki hezeyanlardan bazı bölümler;

"Özellikle büyükşehirlerde yaşayan HDP seçmeni gayet bilinçlidir ve onlar için esas olan nihai hedeftir. HDP, AKP'nin "çözüm süreci" ortağıdır. Konjonktür şu an değişmiş gibi görünse de bilinçli HDP seçmeni gayet iyi bilir ki, nihai hedefe yürünebilecek tek parti AKP'dir. AKP'nin kaybetmesi demek onların da kaybetmesi demektir. Cumhur İttifakı'nın çökmesi ile bugüne kadar elde ettikleri tüm kazanımları kaybederler."

(...)

"31 Mart sonrasında yeni bir açılım gündeme gelecek. Bunun için görüşmeler yapıldı. İngiltere ve terör örgütü PKK ile bu görüşmeler gerçekleştirildi. Öte yandan, ABD'nin binlerce TIR dolusu bölgeye getirdiği silahlar ve mühimmatların bir bölümü PKK tarafından başta Kandil ve Sincar olmak üzere bölgede PKK'nın bilinen/bilinmeyen lojistik üslerine depo edildi."

Katil Esed'i çıkış yolu olarak gösterdi

Türkiye’nin tek çıkış yolu olarak katil Esed rejimiyle görüşmek olduğunu ileri süren Takan şunları yazdı;

"Türkiye'nin elinde şu anda politik anlamda tek, askerî anlamda tek enstrüman kaldı, o da Esad hükümeti ile diyalog, Fırat'ın doğusuna tam anlamıyla askerî temizlik. ABD, Rusya, İngiltere, Fransa, İsrail ne derseniz deyin o noktada anlaşmış durumdalar. Türkiye eğer bir adım atacaksa, bölücü bir yapılanmanın önüne geçmek zorunda kalacaksa bunu gerçekleştirmenin yolları belli. Başka muhatap kalmadı. Esad hükümetiyle görüşerek bu sorunu çözebilirsiniz. Bu projenin hayata geçmesini Batılı devletler istiyor. Dolayısıyla bunun önüne geçebilmek için Suriye hükümeti dışında bir güç kalmadı. (...)

ABD ile Rusya anlaştı. 31 Mart sonrası Suriye'de karşımıza "Osetya modeli" çıkarılırsa... Ne yapacağız?.. Fikri olan var mı?.. Unutmayın, ABD de Rusya da PKK/YPG'den vazgeçmiyor!.. Siz, HDP'nin yerinde olsanız ne yaparsınız?.. 31 Mart seçimlerine mi asılırsınız yoksa 31 Mart sonrasına mı?.. Kimi desteklersiniz? Sizi bugünlere getiren Cumhur İttifakı'nı mı yoksa muhalefeti mi?.."

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