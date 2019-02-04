Yeniçağ yazarından skandal iddia: Melih Gökçek, kumpas kuruyor!

Ülkü Ocakları eski genel başkanı ve Yeniçağ Gazetesi gazetesi yazarı Servet Avcı, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanıMelih Gökçek ile ORC anket firması arasındaki ilişkiyi deşifre ettiğini öne sürdü.

"Özhaseki'yi geri çeksinler yeniden aday olayım"

"Siyasetçide ümit bitmez... O da istiyor ki 'Mehmet Özhaseki'yi geri çeksinler ve ben yeniden belediye başkan adayı olayım..."

Melih Gökçek'in görevden alınarak yerine Mustafa Tuna'nın getirilmesini ağır bir darbe olarak tanımlayan Servet Avcı, Gökçek'in bu duruma isyan ettiğini öne sürdü

"Özhaseki'nin yara almasına çanak tutuyor... "

Yeniçağ yazarı Servet Avcı, iddialarını şu ifadelerle sürdürdü:

Güya Özhaseki'ye destek için televizyonlara çıkıyor, kendisini parçalıyor, siyasi rakiplere saldırıyor... İlginçtir, bütün bu yaptıklarına kendi partisinden bir kişi bile destek vermiyor... Havuz medyası görüşlerini paylaşmıyor... Mehmet Özhaseki rahatsızlığını ifade ediyor, "Bizim kampanyamızın parçası değil" diyebiliyor... Hükümeti destekleyen yazarlar, Gökçek'in kampanyaya zarar verdiğini yazıp çiziyor... Hatta Özhaseki, kazandıklarında Ankara'nın "ak belediyecilik"le tanışacağını söyleyebiliyor... O "ak" olacaksa, öncekinin ne olduğunu Gökçek'in kucağına bırakarak!.. O ise hiç susmuyor... İnce planlar yapıyor... "Ankaralılık ve soy-sop tartışması"nı ateşleyerek, aslında ters algıyla Mehmet Özhaseki'nin yara almasına çanak tutuyor... Mansur Yavaş'la "En iyi ben mücadele ederim" havasını yayarak, bunun parti yönetimince kabul edilmesini ümit ediyor...

"ORC'nin Gökçek lehine marifetleri..."

"Melih Gökçek-ORC kumpası deşifre oldu" ifadesini kullanan Avcı, iddialarını yenilerini ekledi:

Herkesin bunu gördüğünün ve iz bıraktığının farkında değil tabii... Meselâ ORC diye bir anket firması var... Rakamlarıyla birlikte Melih Gökçek'e yakınlığıyla bilinir!..

Gelelim ORC'nin 2014 yerel seçim tahminlerine... ORC'ye göre anket sonuçları şöyle sıralanmıştı:

Melih Gökçek yüzde 48.2, Mansur Yavaş yüzde 34.0, Mevlüt Karakaya ise yüzde 14.6...

O seçimde "resmi" sonuçlar şöyle olmuştu: Melih Gökçek yüzde 44.9, Mansur Yavaş yüzde 43.8, Mevlüt Karakaya'yı yazmaya bile lüzum yoktu!.. ORC'nin Gökçek lehine marifetleri bunlarla bitmiyordu...

Yeniden aktarayım: ORC firmasının bir özelliği daha vardı...

Her iki-üç ayda bir belediye başkanlarının performanslarını ölçüyor ve en başarılı belediye başkanlarını sıralıyordu... 2016, 2015, 2014, milattan önce ve sonra ne kadar araştırma varsa hepsinde aynı isim en başarılı belediye başkanı seçiliyor... Ne tesadüf ki bütün dönemlerin en başarılı belediye başkanı Melih Gökçek'ti!...

"Sicili malum olan ORC..."

Aynı ORC'nin başındaki kişi geçtiğimiz hafta 10 ille ilgili sonuçları açıklıyor ve Ankara'nın kaybedilebileceğini, Mansur Yavaş'ın 5 puan önde olduğunu aktarıyor...

Sicili malum olan ORC'nin bunu bu şekilde açıklaması nasıl yorumlanmalı? Sorunun cevabı, ORC yetkilisinin şu sözlerinin içinde: "Özhaseki'nin Ankara halkında karşılığını göremiyoruz... Mansur Yavaş ve taraftarları Özhaseki'yi 'yumuşak lokma' olarak görüyorlar ve psikolojik üstünlük onlarda... Ayrıca MHP seçmeni de Mansur Yavaş'ı destekliyor..."

ORC aday belli olmadan önce anket yapmış "Kim olmalı?" diye... Buldukları isim sürpriz değil!.. Tabii ki Melih Gökçek!.. Çünkü Özhaseki'ye oy vermeyen milliyetçi seçmen, Melih Gökçek aday olunca oy veriyormuş!..

"Melih Gökçek ne için çırpındığı daha iyi anlaşılıyor..."

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanı Melih Gökçek'in çırpındığını öne süren Servet Avcı, "Parçaları birleştirince, partisinin bile hiç umursamadığı, kendisini kapının önüne bırakırken açıklama yapma ihtiyacı hissetmediği Melih Gökçek'in ne için çırpındığı çok daha iyi anlaşılıyor...

AK Parti kurulmadan önce liderlik için yaptırdığı ve sonuçları televizyonlarda kendisinin açıkladığı anketleri unutmayalım... O anketlere göre ilk sırada Tayyip Erdoğan, ikinci sırada ise Melih Gökçek çıkıyordu taktik icabı... Kendisi açısından bir sıkıntı yoktu, çünkü Tayyip Erdoğan'ın yasağı kalkmayacaktı ve dolayısıyla o koltuk kendisine kalacaktı!.. Pek severdi böyle oyunları... Bu Gökçek, işte o Gökçek!.." iddiasında bulundu.