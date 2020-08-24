Yenibiriş Yenibiriş.com ilanları

Yenibiriş iş ilanları sayfası. Koronavirüs nedeniyle işten çıkarmalar yasaklansa da kendi isteğiyle işten ayrılanlar ya da işsiz olurda iş arayışı içinde olanlar İŞKUR iş ilanları, gazete iş ilanları ve internet iş ilanları üzerinden elaman alımı yapan kurumların ilanlarını araştırmakta. İnternet üzerinden iş ilanı siteler arasında yenibiriş de bulunmakta. Yenilir iş güncel iş ilanları, açık iş ilanları aramak mümkün. Peki yenibiriş.com üzerinden ilan nasıl aranır? İşte yenibiris.com iş ilanları.

Yenibiris.com'da Temmuz 2005'ten bu yana hizmet veriyor. Yenibiris iş arayan ve işverenin buluştuğu bir platformdur. İş arayanların özgeçmişlerini oluşturdukları bir özgeçmiş bankası mevcuttur. Burada iş arayanlar özgeçmişlerini aktif veya pasif tutabilirler aktif tutulan özgeçmişlerde de yine gizlilik prensipleri söz konusudur. Aday özgeçmişini firmaları tarafından görüntülenmesini isteyebileceği gibi özgeçmişini hiç kimse tarafından görülmesini de isteyebilir. Bunun için aday CV’sine pasif tutabilir. Yenibir iş, Odalar Borsalar Birliği'ne kayıtlı toplam işletme içerisinde 36 bin firmaya hizmet vermekte.

Yenibiriş üye girişi nasıl yapılır?

İş arayan ya da mevcut işini değiştirmek isteyen internet üzerinden yeni bir iş arayışı yapacağı zaman ilk tercih internet siteleri üzerinden yayınlanan iş ilanlarını araştırmak olmakta. Yenibiriş'de bu iş ilanları sitesi içerisinde yer almakta. Peki yenibiriş.com’da üye girişi nasıl yapılır? Yenibiriş üye nasıl oluşturulur? İlk önce iş ilanı sitesine giriş yapıl. Siteye giriş yaptıktan sonra ÜYE GİRİŞİ sekmesi tıklanır. İş arayan kişi eğer siteye üye değilse Üye Ol seçeceğini tıklayarak ad soyadı, e posta adresi ve şifresini girerek yenibiriş.com’da üyelik oluşturabilir.

Yenibiriş.com ’da iş ilanı nasıl aranır?

Yenibiriş.com’da iş aramak ve iş başvurusu yapmak için oluşturulan üyelik bilgileri olan e posta - kullanıcı adı ve şifre ile siteye giriş yapılır. Giriş yapıldıktan sonra Yenibiriş.com üzerinde yayınlanan iş ilanlarını görebilir, iş başvuru şartları incelenebilir ve iş başvurusunda bulunabilir.

Yenibiriş şifre mi unuttum

Yenibiriş.com şifresi unutulması durumunda şifremi unuttum sekmesi tıklanır. Üyelik için oluşturduğunuz e posta adresi yazılarak şifre sıfırlama linki gönder denildikten sonra mail adresinize şifreniz gönderilmiş olunacaktır. Gönderilen şifre ile ya da yeni oluşturacağınız şifre ile iş ilanı sitesine giriş yapabilirsiniz.

Yenibiriş üyelik iptali nasıl yapılır?

Yenibiriş üyelik silme, yenibiriş üyelik nasıl iptal edilir? Soruları da sıklıkla sorulmakta. Yenibiriş üzerinden CV’lerinize aktif edeceğiniz gibi bir iş bulmuş iseniz ya da iş arayışınızdan vazgeçmiş iseniz aktif ilanınızı pasif duruma düşürebilirsiniz.

Yenibiriş açık iş ilanları

Yenibiriş iş başvurusu nasıl takip edilir?

iş arayan ile iş verenleri fiziksel olarak bir araya gelmesi noktasında yenibirişin görevi olmadığı gibi işverenlerin iş arayanları cevapsız bırakmaları konusunda da bir yetkileri bulunmamakta. Yenbiriş.com’da başvuru takip modülü var başvuru takip modeli ile aday özgeçmişinin işveren tarafından görüntülerini görüntülenme dini değerlendirmeye alınıp alınmadığını izleyebiliyor fakat bir pozisyon kapandıktan sonra aday hala bir cevap alamadı ise yenibiriş sitesi şirketlerin aday başvurularının ne kadarını cevaplamışlar, ilana ne kadar başvuru yapıldığı işverenin ana sayfasında görüntüleyebilecekleri raporlar oluşturulmakta.

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