Yeniakit.com.tr Giresun'da... Türkiye topyekün koronavirüsle savaşıyor

Taha Emre ÖZDEMİR yeniakit.com.tr

Ülkemizin koronavirüs salgını sebebi ile zor zamanlardan geçtiğini belirten Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, "Koronavirüs salgını daha önce yaşanmamış pandemi diye nitelendirilen ancak ne yerel yönetimlerin ne ülke yönetimlerinin ne de toplumun diğer kesimlerinin hiçbir şekilde tecrübesinin olmadığı bir süreç. Klasik tabirle görünmeyen bir düşmana karşı savaş veriyoruz." dedi.

'Hükümetimiz alnının akıyla mücadele ediyor'

"Ülkemiz hükümetimizin yönetiminde bu mücadeleden alnının akıyla çıkıyor." diyen Başkan Şenlikoğlu, "Ülkemizin koronavirüsle mücadeledeki başarısı Türkiye'yi dünyada ön plana çıkarttı. Hamdolsun ki vaka sayımız da can kaybımız da dünya ortalamasına göre çok az. Yerel yönetimler olarak bizlere düşen de Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğündeki mücadeleye elimizden gelen desteği vermek." ifadelerini kullandı.

'Hükümetimizin başarısına destek olmak için çabalıyoruz'

"Yerel yöneticiler olarak bizim üzerimize düşen görev hükümetimizin koronavirüsle mücadelesindeki başarısına destek olmak." ifadesini kullanan Başkan Şenlikoğlu, "Aksama olan yerlere kolaylıkla müdahale edebilecek imkan ve durumumuz var. Şehrin yöneticileri olarak sıklıkla bir araya gelerek istişarede bulunuyoruz. Giresun Belediyesi olarak Mart ayından itibaren öncelikle bütün şehrin dezenfekte edilmesi için mücadele ettik. Bütün camilerimizi, mescitlerimizi, okullarımızı, açık hava alanlarımızı, bahçelerimizi, ve sokaklarımızı dezenfekte ettik, çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Ortak kullanım alanlarının dezenfekte edilmesi zorunlu olarak dışarı çıkan vatandaşlarımıza sağlıklı bir ortam sağlıyor." şeklinde konuştu.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, kentteki koronavirüs çalışmalarını şöyle anlattı:

"Giresun Belediyesi olarak düzenli bir şekilde maske üretiyor ve kamu kurumları ile vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Şehrin aktif noktalarında zabıtalarımız aracılığı ile tüm mahallelerimizde ve işyerlerinde maske ihtiyacı olan her vatandaşın rahatlıkla gelip ulaşabileceği bir ortam oluşturduk. Maske koronavirüsle mücadelede önemli bir etken."

'İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanındayız'

"Koronavirüs salgını sebebi ile işlerini kaybeden vatandaşlarımız oldu. Sürecin başından beri su borcu olan vatandaşlarımızın sularını kesmiyoruz. Bazı işyerlerinden kira alacaklarımız vardı. Onları da öteledik. Sağlık çalışanlarımızdan toplu taşımada ücret almıyoruz. Öte yandan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için gıda yardım kolileri hazırladık. Bu kolileri aralıksız olarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam ediyoruz."