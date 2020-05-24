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Gündem

yeniakit.com.tr Almanya'dan canlı yayın yapacak

Almanya’da yaşayan gazeteciler, ülkede yaşanan son gelişmeleri yeniakit.com.tr'de konuşacak.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 17:16:00 -
yeniakit.com.tr Almanya'dan canlı yayın yapacak

Almanya’da yaşayan gazeteciler, Almanya’da yaşanan son gelişmeleri yeniakit.com.tr canlı yayınında değerlendirecek.

Ankara'dan saat 20.00'da başalaycak olan canlı yayında Mehmet Özmen soracak, Almanya'dan katılan gazeteciler cevaplayacak.

İşte canlı yayına katılan gazeteciler:

- İsmet Mısırlıoğlu / Berlin
- Hayrettin Özcan / Duisburg
- İhsan Kılıç / Hannover
- Cengiz Parlayan / Dortmund
- Dr. Latif Çelik / Würzburg
- Mustafa Bozdurgut / Stuttgart
- Adnan Öztürk / Bielefeld

 

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