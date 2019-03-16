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Yeni Zellanda’da yaşanan katliam Uşak’ta kınandı

Uşak Kardeşlik Platformu Yeni Zellanda’da katledilen Müslümanlar için Yücetepe Camii’nde bir araya geldi.

16 Mart 2019 Cumartesi 12:14
Yeni Zellanda’da yaşanan katliam Uşak’ta kınandı

Uşak Kardeşlik Platformu Yeni Zellanda’da katledilen Müslümanlar için Yücetepe Camii’nde bir araya geldi. Sabah namazının ardından saldırıda hayatını kaybedenlerin gıyabında cenaze namazı kılındı ve katliamı kınayan basın açıklaması okundu.


Platform adına Uşak Genç Önder Başkanı Muhammed Fethullah Yıldız’ın okuduğu basın açıklamasında dünyada ırkçılık ve İslam karşılığının her geçen gün yükseldiği vurguladı. Yıldız, “ Buna karşın gerekli ve yeterli önlemleri almayan, teröre " benim teröristim senin teröristin " gözlüğü ile bakan ülkeler gelinen bu noktadan sorumludurlar, İslamofobinin ülkemizde yansıması olan ezana karşı yapılan saygısızlık da bunun benzeri hadisedir.” İfadeleri kullanıldı. Mensubu olmaktan iftihar ettiğimiz İslam dininin Aziz mensuplarına çağrımız; dinine, kimliğine, tarihine, geçmişine ve geleceğine sahip çıkması yönündedir. Çağrımız; zalimlerin karşısında zulüm gören ümmetin evlatlarına destek verilmesidir. Çağrımız; ahlakın, vicdanın, dürüstlüğün ve kardeşliğin yanında toplanmasıdır. Boşa geçecek bir günümüz bile yoktur. Tehlikeler çok ciddi, tehditler çok yakındır. Vicdanlı ve namuslu her vatandaşımızın, Müslümanlara karşı yapılan bu terör saldırılarına karşı durmalı ve yükselen Hristiyan radikalliğini her platformda yüksek sesle kınamalıdır” dedi.


Açıklamanın ardından olayda hayatını kaybedenlerin gıyabında cenaze namazı kılındı.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 12:14
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