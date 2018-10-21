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Yeni Zelanda'nın Cemal Kaşıkçı açıklamasında bomba detay

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin açıklama yapan Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters'in mesajında cinayetin Suudi hükümeti tarafından yapıldığı detayı yer aldı.

21 Ekim 2018 Pazar 12:10
Yeni Zelanda'nın Cemal Kaşıkçı açıklamasında bomba detay

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini şiddetle kınadıklarını belirtti.

Peters, Dışişleri Bakanlığının resmi sayfasından, Ticaret ve İhracat Büyümesi Bakanı David Parker ve Yeni Zelanda Hükümeti adına mesaj yayımladı.

Mesajında "Kaşıkçı'nın ailesine ve arkadaşlarına başsağlığı diliyoruz." ifadesini kullanan Bakan Peters, şunları kaydetti:

'Hükümet yetkilileri tarafından işlenen cinyaet...'

"Hükümet görevlileri tarafından işlenen cinayet rahatsız edici. Yeni Zelanda temsilcileri, Suudi Arabistan’ın Riyad kentinde yapılacak Geleceğe Yatırım Girişimi konferansına katılmayacak. Türkiye tarafından yürütülen soruşturmanın sonuçlarını sabırsızlıkla bekliyoruz ve Suudi Arabistan'ı, bu soruşturmaya açıkça ve şeffaf bir şekilde katılma taahhüdünü yerine getirmeye çağırıyoruz." 

Haber Tarihi: 21 Ekim 2018 Pazar 12:10
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