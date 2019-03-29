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Yeni Zelandalılar terör kurbanlarını unutmadı

Christchurch’teki iki camiye düzenlenen terör saldırısında hayatlarını kaybedenler için Ulusal Anma Töreni düzenlendi - Başbakan Jacinda Ardern: "Dünya aşırılıkların aşırılık getirdiği döngü içinde sıkıştı, bunun bitmesi lazım"- "Buraya geldim ve basit bir selamlama ile karşılandım. Esselamü aleyküm; barış sizinle olsun" - Eşini kaybeden Farid Ahmed: "Ondan (saldırgan) nefret etmiyorum ve ondan nefret edemiyorum. Kimseden nefret edemem"

29 Mart 2019 Cuma 07:42
Yeni Zelandalılar terör kurbanlarını unutmadı

MELBOURNE (AA) - Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki Al Nur ve Linwood camilerine düzenlenen terör saldırasında hayatını kaybeden 51 kişinin anısına Ulusal Anma Töreni düzenlendi.

Radyo Yeni Zelanda’nın haberine göre, Christchurch’teki Hagley Park'ta düzenlenen törene Yeni Zelanda Genel Valisi Patsy Reddy, Başbakan Jacinda Ardern, Avustralya Başbakanı Scott Morrison, sanatçılar Yusuf İslam, Marlon Williams, Holly Smith ve Teeks’in yanı sıra 59 ülkeden temsilciler katıldı.

Yaklaşık 25 bin kişinin katıldığı anma töreninde, Al Nur ve Linwood camilerinde hayatlarını kaybedenlerin isimlerinin tek tek okunması sırasında duygusal anların yaşandığı belirtildi. Sanatçılar Yusuf İslam, Marlon Williams, Holly Smith ve Teeks terör kurbanları için parçalar seslendirdi.

- Ardern: "Dünya aşırılıkların aşırılık getirdiği döngü içinde sıkıştı, bunun bitmesi lazım"

Konuşmasına Yeni Zelanda’nın yerli halkı Maori dilinde başlayan ve konuşması ayakta alkışlanan Başbakan Ardern, "Dünya aşırılıkların aşırılık getirdiği döngü içinde sıkıştı, bunun bitmesi lazım’’ ifadelerini kulandı.

Ülke tarihinin en karanlık gününden 14 gün sonra tekrar bir araya geldiklerini ifade eden Ardern, "Bu sorunlarla tek başımıza başa çıkamayız, bunu hiçbirimiz yapamaz. Onlara verilecek cevap, etnik kökene, güç tabanına ve hatta hükümet biçimlerine dayanmayan, iç sınırlarla sınırlandırılmayan, basit bir konsepte dayanıyor. Bu cevap insanlığımızda yatıyor." şeklinde konuştu.

Terör mağdurlarının acılarını hafifletecek kelime bulmakta güçlük çektiğini ancak her gittikleri yerde terör mağdurlarının kendilerini büyük bir olgunluk içinde "Esselamü aleyküm’’ diyerek karşıladıklarını hatırlatan Ardern, bu selamın önemine dikkati çekti.

Ardern konuşmasında, "Hangi kelime kaybedilen 50 erkek, kadın ve çocuğun acılarını yeterinde ifade edebilir? Nefret ve şiddetin hedefi olan Müslüman cemaatimizin sıkıntılarını hangi kelimeler kapsayabilir? Zaten önceden çok acılar çekmiş bir şehrin kederini hangi kelimeler anlatabilir? Buraya geldim ve basit bir selamlama ile karşılandım. Esselamü aleyküm; barış sizinle olsun." ifadelerine yer verdi.

- Farid Ahmed: "Bu yüzden barışı seçtim, sevgiyi seçtim ve affettim”

Al Nur Camisi’ndeki terör saldırasında eşini kaybeden ve anma töreninde teröristi affettiğini tekrarlayan Farid Ahmed, "Sevgi, özen ve merhamet dolu, cömertçe affedebilecek bir kalp istiyorum. Bu kalp başka hayatların kaybolmasını istemiyor, bu kalp benim çektiğim acıları ve başka bir insanın böyle acıları çekmesini istemiyor. Bu yüzden barışı seçtim, sevgiyi seçtim ve affettim." dedi.

Hayatını kaybedenlere ve yaşayanlara dua etiğini ayrıca kimseden nefret etmediğini vurgulan Farid Ahmed'in, "Bu benim inancım ve Allah'ın bana öğrettiği şey bu. Ondan nefret etmiyorum ve ondan nefret edemiyorum. Kimseden nefret edemem." ifadelerini kullanması törene katılanların takdirini topladı.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine 15 Mart Cuma günü yapılan terör saldırısında aralarında Pakistan, Bangladeş, Endonezya ve Mısır vatandaşlarının da olduğu 50 kişi hayatını kaybetmişti.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 07:42
  1. Jacinda Ardern
  2. terör saldırısı
  3. Ulusal Anma Töreni
  4. Yeni Zelanda

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