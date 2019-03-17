0553 313 94 23

Yeni Zelandalı Müslüman polisin duygusal konuşması

Yeni Zelandalı Başkomiser Naila Hassan, 50 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından duygusal bir konuşma yaparak dinleyenleri ağlattı.

17 Mart 2019 Pazar 18:23
Yeni Zelandalı Müslüman polisin duygusal konuşması

Yeni Zelandalı Başkomiser Naila Hassan, 50 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından duygusal bir konuşma yaparak dinleyenleri ağlattı.


Yeni Zelanda Emniyetindeki en yüksek rütbeli polis memuru Başkomiser Naila Hassan, 50 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından duygusal bir konuşma yaparak dinleyenleri ağlattı. Auckland Emniyetine bağlı Hassan yüzlerce kişinin dinlediği konuşmaya, “Gururlu bir Müslümanım, Yeni Zelanda Polis Komiseriyim ve Christchurch’teki olaylardan ötürü dehşet düştüm” sözleriyle başladı. “Bu yıkıcı saldırının kurbanlarına azami saygı gösterilmesini sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapıyor ve herkese güvence vermek istiyoruz” diyen Hassan, polisin, Müslümanların Christchurch sakinlerinin acısını ve kederini paylaştığını söyledi.


Naila Hassan konuşmasını “İnşallah biz, Yeni Zelanda Polisi,toplumu ve Müslümanları desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız” diyerek sonlandırdı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 18:23
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Malaya kaplanlarını korumak için özel tim kuruldu
    1. Malaya kaplanlarını korumak için özel..
    2. Gri listede aranan 'Havar Berdan'..
    3. 11. Nurolbank Campus Cup yelkenli..
    4. ABD'de sel 2 can aldı
    5. Yeni Zelanda'daki saldırıyla ilgili..
    6. Kastamonu’da sosyal projeler hayata..
    7. Bakan Varank, Organize Sanayi..
    8. Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolunun..
    9. TSK duyurdu: Gri listedeki terörist..
    10. Kahramanmaraş’ta otomobil sulama..
    11. Elazığ Süt Üreticileri Birliği’nde..
    12. Şiddetli rüzgar reklam tabelasını..
    13. Antalya'da silahlı kavga: 2 ölü, 1..
    14. Yeni Zelanda’da öldürülen Müslümanlar..
    15. Gökçe: "Kültürümüzle ve sanatımızla..
    16. HDP’li Özgökçe, Bekir Kaya dönemindeki..
    17. WhatsApp'ın kurucusundan flaş uyarı!..
    18. Didim Belediyespor: 0 - Aydınspor..
    19. Bahçelievler'e Fenerbahçe anıtı
    20. Tunceli’de çocuklar Rafadan Tayfa ile..
    Rant tartışması büyüyor! Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nu Twitter'dan bombaladı
    Rant tartışması büyüyor! Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nu Twitter'dan bombaladı
    İbrahim Kalın çok sert konuştu! 'Gücünüz yetiyorsa buyurun gelin!'
    İbrahim Kalın çok sert konuştu! 'Gücünüz yetiyorsa buyurun gelin!'
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi
    Yeniden hortladı! Tarikatları kışkırtmak için...
    Yeniden hortladı! Tarikatları kışkırtmak için...
    Daha beyaz perdeler için bu yöntemleri deneyin | Beyaz perdeler nasıl yıkanır?
    Daha beyaz perdeler için bu yöntemleri deneyin | Beyaz perdeler nasıl yıkanır?

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu