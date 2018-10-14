Yeni Zelandalı iki kadın aktivistten Filistin'e destek

Yeni Zelandalı iki kadın aktivist, işgal yönetimine meydan okuyarak, Filistinlilere yardım için bugüne (14 Ekim Pazar) kadar 14 bin Yeni Zelanda Doları (yaklaşık 9108 ABD Doları) para topladı.

İşgal rejimi mahkemesi Yeni Zelandalı kadın aktivistleri ünlü pop yıldızı Lorde’nin Tel Aviv’de vermesi planlanan konserini iptal etmesinde rolleri oldukları iddiasıyla para cezasına mahkum etmişti.

Yeni Zelandalı aktivistler Justine Sachs ve Nadia Abu-Shanab, mahkemenin geçen hafta İsrailli üç genç kıza tazminat olarak ödenmesini istediği 45 bin şikeli (12423 ABD Doları) ödemeyeceklerini açıkladı.

Filistin'e dikkat çekmek istiyorlar

Kadın aktivistler, işgal rejimi mahkemesinin kararının İsrail’i eleştirenleri korkutmaya yönelik bir hile olduğunu ifade etti.

İşgal rejimi mahkemesinin verdiği karara medyan okuyan Yeni Zelandalı aktivistler, “givealittle.co.nz” adresiyle açtıkları site üzerinden Gazze Şeridi’ndeki kadınlar ve akıl hastalarının tedavisi için yardım toplamaya başladı.

Yeni Zelanda Radyosu’na konuşan Nadia Abu-Shanab, bu tür bir baskıya maruz kaldıkları için dikkatleri Filistin’e çekmek istediklerini söyledi.