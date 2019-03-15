0553 313 94 23

Yeni Zelan'daki Hristiyan terörizminin ardından vatandaşlar kampanya başlattı: Ayasofya açılsın, gıyabi cenaze namazı kılınsın!

Yeni Zelanda'da düzenlenen Hristiyan terörü tüm İslam coğrafyasında büyük tepkiyle karşılanırken, Türkiye'yi hedef alan Haçlı terörizmine Ayasofya açılarak cevap verilmesi için vatandaşlar tarafından "Ayasofya açılsın, şehitlerin gıyabi cenaze namazı kılınsın" kampanyası başlatıldı.

15 Mart 2019 Cuma 20:25
Yeni Zelan'daki Hristiyan terörizminin ardından vatandaşlar kampanya başlattı: Ayasofya açılsın, gıyabi cenaze namazı kılınsın!

 yeniakit.com.tr 

Bugün Yeni Zelanda’nın ChristChurch kentinde, Hristiyan bir terörist tarafından Cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırısında 49 kişi şehit oldu, 48 kişiyse yaralandı. Hristiyan teröristin yayınladığı manifestoda Türkiye karşıtı söylemler dikkat çekerken "Topraklarınızda huzur içinde yaşayabilirsiniz, size zarar gelmeyecek. Boğaz'ın Doğu yakasında. Ama Boğaz'ın Batı yakasında bir yerde yaşamayı denerseniz, Avrupa'ya gelirseniz sizi öldüreceğiz. Konstantinopolis'e gelir, tüm cami ve minareleri yıkarız. Ayasofya minarelerden kurtulacak ve Konstantinapol hak edildiği gibi tekrar Hristiyan şehri olacak." açıklamasıyla Haçlı zihniyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

"Ayasofya açılsın, gıyabi cenaze namazı kılınsın" kampanyası

Sosyal medyada Hristiyan terörizmine büyük tepki gösterilirken, vatandaşlar "Ayasofya açılsın, gıyabi cenaze namazı kılınsın" kampanyası başlattı.

Konuyla ilgili ilgi çekici bir karikatür yayınlayan Misvak, "Ayasofya camii biran önce açılıp! Şehit edilen dindaşlarımızın cenaze namazı burada kıldırılmalıdır!" ifadeleriyle kampanyaya destek verdi.

Cevabımız Ayasofya'yı yeniden cami yapmak olsun!

Hristiyan terörizmine bir tepki de İhsan Şenocak gösterirken, "Dünya harp tarihinde mabetlerdeki insanların öldürülemeyeceğini ilk İslam söylemiştir. Ömer Muhtar'a, "İtalyanlar Müslüman esirleri öldürüyor." biz de,"elimizdeki esirleri öldürelim" dendiğinde, "Onlar,bize rehber olamaz" demiştir. Cevabımız AYASOFYA'yı yeniden cami yapmak olsun!" çağrısında bulundu.

Gıyabi cenaze namazları Ayasofya'da kılınmalı

Videolu bir çağrı yapan Gazeteci Haşmet Babaoğlu, Türk-İslam düşmanı terör katlimana, şehit edilenlerin gıyabi cenaze namazının Ayasofya Camii'nde kılınarak cevap verilmesi gerektiğini vurguladı.

Gazeteci Hakkı Öcal da kampanyaya destek vererek, "En azından 49 şehidin gıyabi cenaze namazı Ayasofya'da kılınmalı.." ifadelerinde bulundu.

İşte paylaşımlardan bazıları:

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 20:25
  1. Ayasofya
  2. Ayasofya Camii
  3. Hristiyan terörizmi
  4. ChristChurch
  5. Yeni Zelanda
  6. İhsan Şenocak
  7. Haşmet Babaoğlu
  8. Hristiyan terörist
  9. Hristiyan terörü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ölümlü trafik kazasına karışan sürücü yakalandı
    1. Ölümlü trafik kazasına karışan sürücü..
    2. Pakistan’dan Yeni Zelanda’daki terör..
    3. Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik..
    4. Sakarya'daki cinayet davası
    5. 'Maskeli Beşler' hakkında karar verildi
    6. HDP Eş Genel Başkanı Temelli: “Mansur..
    7. "AP seçimlerini onur meselesi olarak..
    8. Avrupa borsaları yükselişle kapandı
    9. "Turizm tabana yayıldığı zaman..
    10. Bakan Varank: “Aralık 2020’ye kadar,..
    11. Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro ABD..
    12. Irak, Yeni Zelanda’daki terör..
    13. Tırın hafif ticari araca çarpma anı..
    14. 18 Mart Şehitler Günü Anma Töreni
    15. Trabzonspor'un CAS davası sona erdi
    16. Varank, Aksaray sanayi sitesinde..
    17. 18 Mart Şehitler Günü Anma Töreni
    18. "Erenköy Gümrüğü, millet bahçesi olacak"
    19. Yeni Zelan'daki Hristiyan terörizminin..
    20. 5 parti tek ses! Ortak bildiriyle..
    21. Huawei İstanbul'da iş ortakları ile..
    22. Ahmet Ağaoğlu’ndan CAS duruşması..
    23. Guterres'ten Müslümanlarla dayanışma..
    24. BM'den Yeni Zelanda açıklaması:..
    25. Yeni Zelanda'da iki camiye terör..
    26. Sağlık Bakanı Koca: “Cumhurbaşkanlığı..
    27. TBMM, Yeni Zelanda’daki terör..
    28. Uzman siyasetçiden AP'nin Türkiye..
    29. Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik..
    30. FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına..
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Demir yüksekliğinin belirtileri nelerdir?
    Demir yüksekliğinin belirtileri nelerdir?
    Talep patlaması yaşanıyor! 1 dolarlık pazar
    Talep patlaması yaşanıyor! 1 dolarlık pazar
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner

    Günün Karikatürü

    15 Mart 2019
    İşte Yeni Zelanda'daki camiye saldırı anı
    İşte Yeni Zelanda'daki camiye saldırı anı
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı