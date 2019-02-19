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Yeni Zelanda’dan Venezuelalılara insani yardım

Dışişleri Bakanı Winston Peters, komşu ülkelerde yaşayan Venezuelalılara 500 bin dolarlık insani yardımda bulunacaklarını açıkladı

19 Şubat 2019 Salı 06:17
Yeni Zelanda’dan Venezuelalılara insani yardım

MELBOURNE (AA) - Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters, ülkelerindeki kötüleşen durumdan komşu ülkelere kaçan Venezuelalılara ulaştırılmak üzere 500 bin dolarlık insani yardımda bulunacaklarını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığının resmi sayfasından yazılı açıklama yapan Winston Peters, Venezuelalı mülteci ve göçmenlerin temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik 500 bin dolar tutarındaki insani yardımın Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) aracılığıyla ulaştırılacağını bildirdi.

Yardımın, geçen yıl sonunda Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) aracılığıyla yaptıkları 145 bin dolarlık yardımın devamı niteliğinde olduğunu hatırlatan Peters, "Yeni Zelanda, Venezuela halkı ve yaşadıkları kötüleşen durumdan endişe duyuyor. Üç milyondan fazla Venezuelalı komşu ülkelere kaçtı ve bu da bölgeye büyük bir baskı uyguladı." ifadelerini kullandı.

Venezuela’daki insan hakları ihlallerine karşı olduklarını vurgulayan Peters, genel seçim çağrılarını da desteklediklerini sözlerine ekledi.

- Venezuela krizi

Venezuela'da, çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı. Son olarak Avrupa Parlamentosu aynı yönde adım atmıştı.

Tanıma kararına katılmayan Yeni Zelanda, Venezuela ile ilişkilerin mevcut haliyle devam edeceğini bildirmişti.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, "Venezuela'ya asker göndermeyi seçeneklerden biri olarak göstermişti.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 06:17
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