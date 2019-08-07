0553 313 94 23

Yeni Zelanda NATO’nun Irak tekfine ret: Görevimizi yerine getirdik!

Yeni Zelanda Hükümeti, ülkenin Irak’ta görevini yerine getirdiğini belirterek NATO’nun Irak askeri kurumlarının inşasında yeni bir misyonun parçası olarak kalınması talebini reddetti.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 07:17
Yeni Zelanda NATO’nun Irak tekfine ret: Görevimizi yerine getirdik!

Radyo Yeni Zelanda’nın (RNZ) kabine raporlarına dayandırdığı haberde, Irak’ta kalınması yönünde NATO’dan gelen talebin Bakanlar Kurulu’nda görüşüldüğü ancak kabul görmediği belirtildi

NATO’nun talebinin, Yeni Zelanda’nın “Irak’ta görevini yerine getirdiği” gerekçesiyle reddedildiğini hatırlatan Savunma Bakanı Ron Mark, ‘‘Bu davetleri kabul etmeyi reddettik. Dünyanın diğer bölgelerinde uzun süredir devam eden taahhütlerimiz olduğunu göz önünde bulundurarak odağımızın Pasifik, Pasifik Kıyıları, Güney Doğu Asya, geleneksel alanlarda daha fazla olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Stoltenberg teklifi tekrarladı

Yeni Zelanda askerlerinin Irak’ta kalarak yeni bir misyon üslenmesi teklifinin ilk olarak NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından Başbakan Jacinda Ardern’in Brüksel’deki NATO karargahını ziyareti sırasında yapıldığına yer verilen haberde, söz konusu talebin Stoltenberg’in geçtiğimiz hafta sonu Yeni Zelanda’yı ziyareti sırasında tekrarlandığına dikkat çekildi.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Haziran 2019’da yaptığı açıklamada Irak ve Afganistan’da görev yapan Yeni Zelanda birliklerinin görev süresinin uzatılmayarak kademeli olarak 2020 yılında geri çekileceğini duyurmuştu.

Başbakan Ardern, Irak'ta görev yapan askerlerin 12, Afganistan'da görev yapan askerlerin 18 ay içinde ülkeye döneceğini açıklamıştı.

Avustralya askeri birlikleri ile 2015 yılından bu yana Taji Kampı’nda ortak görev yapan Yeni Zelandalı askerler, DEAŞ’a karşı mücadelede 44 binden fazla Irak askerinin eğitimine katkıda bulundukları biliniyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 07:15
  1. Yeni Zelanda
  2. Irak
  3. NATO

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    07.08.2019 Günün âyet ve hadisi
    1. 07.08.2019 Günün âyet ve hadisi
    2. Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan..
    3. Yeni Zelanda’dan NATO’nun Irak tekfine..
    4. Komşular arasındaki kavgada silah..
    5. Türkiye Uzay Ajansı’nın “A Takımı”..
    6. Motosiklet sesi Times Meydanı'nda..
    7. Polisten kaçan alkollü sürücü, çaya..
    8. Yollar ve toplu taşıma bayramda..
    9. Avustralya’da küçük uçak düştü: 1 ölü
    10. Erbaş'tan Mekke'deki ekip..
    11. Atama kararları Resmi Gazete'de
    12. Piknik yapmak için gittiği gölette..
    13. İsrailli bakan, Körfez ülkeleriyle..
    14. Somali orudusu, bir köyü terör..
    15. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    16. Çubuklu sahili’nde akıntıya kapılarak..
    17. Ticaret Bakanı Pekcan 11. Büyükelçiler..
    18. Bangladeş'te dang humması salgını:..
    19. Lübnan, Suriye sınırının yüzde 80'inde..
    20. İmran Khan uyardı: Tüm dünya acı çekecek
    21. Konya'da komşular arasında silahlı..
    22. Yaşlı adama polis şefkati
    23. Rusya'ya vizesiz seyahat başlıyor
    24. Venezuela'dan ABD'ye sert tepki:..
    25. Başkent’te trafik kazası: 5 yaralı
    26. Antalya'da otomobil ile otobüs..
    27. Kahreden detay ortaya çıktı, kardeşi..
    28. Muş'ta trafik kazası: 4 yaralı
    29. Serdar Ortaç’a askerlik fotoğrafı..
    30. Çanakkale Kurban Bayramı namaz saati..
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    Mahkemede şoke eden ifadeler: Darbeyi sizler yaptınız
    Mahkemede şoke eden ifadeler: Darbeyi sizler yaptınız
    Teröristleri korku sardı: Türkiye'yi durduracak tek ülke onlar
    Teröristleri korku sardı: Türkiye'yi durduracak tek ülke onlar
    “Erdoğan bu ziyaretle, nasıl mücadele edeceğinin sinyali verdi!”
    “Erdoğan bu ziyaretle, nasıl mücadele edeceğinin sinyali verdi!”

    Günün Karikatürü

    05 Ağustos 2019
    Pakistan Başbakanı İmran Han, Başkan Erdoğan ile görüştü!
    Pakistan Başbakanı İmran Han, Başkan Erdoğan ile görüştü!
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!