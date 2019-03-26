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Yeni Zelanda'daki teröristin Avusturya bağlantısı

Polis, Avustralyalı teröristle bağlantısı olduğu gerekçesiyle aşırı sağcı "Kimlikçiler Hareketi" sözcüsü Martin Sellner'in evinde arama yaptı - Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz: - "Christchurch saldırganı ile Kimlikçiler Hareketi üyeleri arasındaki her türlü bağlantı, tam anlamıyla ve kararlılıkla aydınlatılması gerekiyor"

26 Mart 2019 Salı 19:33
Yeni Zelanda'daki teröristin Avusturya bağlantısı

VİYANA (AA) - Avusturya emniyet güçleri, aşırı sağcı "Kimlikçiler Hareketi" sözcüsü Martin Sellner'in evinde, Yeni Zelanda'da 50 Müslüman'ı katleden Avustralyalı teröristle bağlantısı olduğu gerekçesiyle arama yaptı.

Graz Savcılığı Sözcüsü Hansjörg Bacher, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kimlikçiler Hareketi sözcüsü Sellner ve Christchurch'te iki camiye terör saldırısı düzenleyen terörist arasında bağlantı olma ihtimali nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında, aşırı sağcı Seller'in evinin arandığını bildirdi.

Bacher, Sellner'in banka hesaplarının polis tarafından takip edildiğini belirterek, Sellner'e bir hesaptan bin 500 avro para yardımı yapıldığını, yardımı yapan kişinin kullandığı elektronik posta hesabındaki soyadıyla teröristin soyadının aynı olduğunu ifade etti.

Sellner'in evinde dün gerçekleştirilen aramada, elektronik iletişim araçlarına el konulduğu aktarıldı.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İçişleri Bakanı Josef Moser ile görüştüğünü belirterek, "Christchurch saldırganı ile Kimlikçiler Hareketi üyeleri arasındaki her bağlantı, tam anlamıyla ve kararlılıkla aydınlatılması gerekiyor." ifadesini kullandı.

- Kurz'a FPÖ tepkisi

Öte yandan ülkenin önde gelen gazetecileri, koalisyonun aşırı sağcı kanadı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) ve Kimlikçiler Hareketi arasındaki ilişkinin de açıklığa kavuşturulması çağrısında bulunarak, Kurz'a sosyal medyada tepki gösterdi.

Anayasayı Koruma Kurumu (istihbarat teşkilatı), Yeni Zelanda'da iki camiye terör saldırısı gerçekleştiren Avustralyalı teröristin 26 Kasım 2018'de Avusturya'ya geldiğini, şahsın başta başkent Viyana olmak üzere, ülkenin çeşitli kentlerini gezdiği bilgisini paylaştı.




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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 19:33
  1. FPÖ
  2. Martin Sellner
  3. Sebastian Kurz
  4. Yeni Zelanda’daki teröristin Avusturya bağlantısı

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