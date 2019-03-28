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"Yeni Zelanda'daki teröristin Avusturya bağlantıları ortaya çıkmaya başladı"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:- "Yeni Zelanda’daki terörist 'yalnız değil' dedik. 'O manifestoyu tek başına hazırlayamaz’ dedik. ‘O, cuma namazını eda ederken katlettiği, şehit olan 51 kardeşimizi öldürdüğü o silahın üstündeki yazıları kendisi yazacak kapasitede değil’ dedik. O teröristin, o alçağın Avusturya bağlantıları ortaya çıkmaya başladı"- "O alçağın tek başına ecdadımızın Viyana Kuşatması'nı bilecek kapasitede olmadığını biliyoruz. İşte oradaki ırkçılarla bağlantılarını Avusturya’nın kendisi itiraf etmeye başladı. O yazılarda ve o manifestoda kim hedef? Recep Tayyip Erdoğan hedef, Türkiye Cumhuriyeti hedef. Osmanlı, ecdadımız hedef"

28 Mart 2019 Perşembe 00:24
"Yeni Zelanda'daki teröristin Avusturya bağlantıları ortaya çıkmaya başladı"

ANTALYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yeni Zelanda’daki terörist 'yalnız değil' dedik. 'O manifestoyu tek başına hazırlayamaz’ dedik. 'O, cuma namazını eda ederken katlettiği, şehit olan 51 kardeşimizi öldürdüğü o silahın üstündeki yazıları kendisi yazacak kapasitede değil' dedik. O teröristin, o alçağın Avusturya bağlantıları ortaya çıkmaya başladı." dedi.

Çavuşoğlu, Antalya’nın Elmalı ilçesinde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin her yerinde Cumhur İttifakı’nın 31 Mart’ta seçimden zaferle çıkacağını vurguladı.

Proje üretemeyenlerin, dedikodu ürettiklerini, iftira attıklarını dile getiren Çavuşoğlu, bu insanların ülkeye hiçbir şey kazandıramayacaklarını kaydetti. Elmalı ilçesine yapılan yatırımları anlatan Çavuşoğlu, ilçenin turizm pastasından da pay almaya başladığını belirtti.

17 yıldır çok çalıştıklarını, çalıştıkça, Türkiye’nin önünü açtıkça ülkenin önüne engeller çıkarıldığını ifade eden Çavuşoğlu, en son 15 Temmuz’da darbe girişiminde bulunduklarını kaydetti. Bunun üzerine Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bir araya gelerek Cumhur İttifakı’nı kurduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, bugün Cumhur İttifakı adaylarının hepsinin arkasında Erdoğan ve Bahçeli'nin olduğunu söyledi.

Bu ittifakın sadece bir seçim kazanmak için kurulmadığını anlatan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Türkiye’nin hedefi sadece 31 Mart’a kadar değil. Bizim daha uzun hedeflerimiz var, 2023, 2053, 2073 vizyonumuz var. Ülkemizi bu hedeflere ulaştırmak için çok çalışmamız lazım, güçlerimizi birleştirmemiz lazım. Çok çalıştık ama geldiğimiz nokta vizyon ve hedeflerimiz açısından daha başlangıç. Karşımıza daha çok engeller çıkacak, bunlardan yılmayacağız, yolumuzdan geri dönmeyeceğiz. Daha fazla azimle çalışacağız. Ülkemizi ve milletimizi hedeflerine ulaştırmamız lazım."

- "Yeni Zelanda'daki terörist yalnız değil"

Türkiye’nin sadece Türk milletinin ya da yurt dışında yaşayan Türklerin, soydaşların umudu olmadığını ifade eden Çavuşoğlu, Türkiye’nin 1,8 milyar ümmetin umudu olduğunu bildirdi. Bugün mazlumların tek sesinin Türkiye olduğunu aktaran Çavuşoğlu, bu nedenle Türkiye’nin hedef alındığını kaydetti.

Yeni Zelanda’daki saldırıya değinen Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni Zelanda’daki terörist 'yalnız değil' dedik. 'O manifestoyu tek başına hazırlayamaz’ dedik. ‘O, cuma namazını eda ederken katlettiği, şehit olan 51 kardeşimizi öldürdüğü o silahın üstündeki yazıları kendisi yazacak kapasitede değil’ dedik. Şimdi bağlantıları bir bir çıkmaya başladı. Yeni Zelanda’da operasyonlar devam ediyor, bir şüpheli bıçakla kendisini öldürdü. O teröristin, o alçağın Avusturya bağlantıları ortaya çıkmaya başladı. O alçağın tek başına ecdadımızın Viyana Kuşatması'nı bilecek kapasitede olmadığını biliyoruz. İşte oradaki ırkçılarla bağlantılarını Avusturya’nın kendisi itiraf etmeye başladı. O yazılarda ve o manifestoda kim hedef? Recep Tayyip Erdoğan hedef, Türkiye Cumhuriyeti hedef. Osmanlı, ecdadımız hedef. Çünkü bugün İslam düşmanlığı hat safhada. Bugün dünyada İslam düşmanlığı eşittir Türk düşmanlığı. O ırkçıların gözünde İslam düşmanlığı, Türk düşmanlığı eşittir Recep Tayyip Erdoğan’dır. Çünkü onlar da biliyor ki bugün ümmet zulüm altındayken, Kudüs ve Gazze’de İsrail devlet terörü estirirken herkes susuyor, bir ülke, bir millet susmuyor. Türkiye, Türk milleti, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli susmuyor. O yüzden bizi hedef alıyorlar. Biz bunlarla mücadele etmesini biliyoruz."

ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri kararına yönelik ise Çavuşoğlu, bugün Suriye’deki rejimi benimsemediklerini ama ülkenin topraklarının işgalini kabul etmelerinin mümkün olmadığını vurguladı.

Artık Türkiye’nin ABD ne derse "evet" diyen bir ülke olmadığını belirten Çavuşoğlu, bugün Türkiye’nin yanlışa "yanlış" diyen, sesini çıkaran bir ülke olduğunu kaydetti. ABD’den ve İsrail’den korkanların Kudüs başta olmak üzere tüm konularda sessiz kaldığını ifade eden Çavuşoğlu, kutsal davalarına Türkiye sahip çıkmazsa başka kimsenin çıkmayacağını dile getirdi.

- "Üç partinin içine PKK adamlarını yerleştirdi"

CHP’nin, İYİ Parti’nin ve Saadet Partisi’nin HDP ile bir araya geldiğini söyleyen Çavuşoğlu, "Sırtlarını Kandil’e dayadılar, arkalarında PKK var. Siz sırtını Kandil’e dayayan, arkasında PKK olduğunu söyleyenlerle neden ittifak kurdunuz? Bunu izah etmek durumundasınız. PKK gizlemiyor, ittifakın içinde olduğunu söylüyor. Sadece söylemleriyle değil, eylemleriyle, aldığı kararlarıyla." diye konuştu.

"Bugün İzmir adayı CHP tarafından belirlenmemiştir, CHP ve PKK tarafından belirlenmiştir." diyen Çavuşoğlu, CHP’nin listelerine 214, İYİ Parti’nin listelerine 29 ve Saadet Partisi listelerine 82 kişinin HDP kontenjanından girdiğini ifade etti. 325 adayın tamamını PKK’nın belirlediğini söyleyen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Üç partinin içine PKK adamlarını yerleştirdi. Şehirlere bu adamları üzerinde sızıyor. Mardine, Hakkari’ye sızamıyor. Bu partiler aracılığıyla Antalya’ya, İzmir’e, Aydın’a sızıyorlar. Biz buna izin verecek miyiz? Neden bu teröristleri içlerine aldılar. Artık yoksa PKK’yı terör örgütü olarak görmüyor musunuz? Eğer hala terör örgütü olarak görüyorsanız birileri sizi zorladı, o zaman kim zorladı? FETÖ mü zorladı, sizi PKK ile ittifak etmeye kim zorladı? Neden ittifak içindesiniz? Ne kadar bölücü, terörist varsa bunların içinde. İşte bunlara öyle bir ders vereceğiz ki millete rağmen böyle teröristlerle ittifak kurmanın ne demek olduğunu göstereceğiz."



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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 00:24
  1. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
  2. Elmalı
  3. terörist
  4. Yeni Zelanda

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