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Yeni Zelanda'daki terör saldırısının kurbanları Almanya'da anıldı

DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen:- "Biliyoruz ki terörün dini yoktur. Senin veya benim teröristim diye bir şey yoktur. Hiçbir sebep terörü haklı gösteremez. Hele hele masum sivilleri hedef alırsa bu hiç olamaz"

22 Mart 2019 Cuma 16:16
Yeni Zelanda'daki terör saldırısının kurbanları Almanya'da anıldı

KÖLN (AA) - Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde camilere yönelik düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitiren 51 Müslüman, Almanya'nın Köln kentinde dualarla anıldı.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Köln Merkez Camisi avlusuna cuma namazı öncesi farklı renklerde 51 seccade serilerek, seccadelerin başına saldırıda yaşamını yitirenlerin fotoğrafları yerleştirildi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte konuşan DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen, Yeni Zelanda’daki olaylardan dolayı derin bir üzüntü duyduklarını belirterek, ölenlere rahmet, yaralılara şifa diledi.

Türkmen, "Biliyoruz ki, terörün dini yoktur. Senin veya benim teröristim diye bir şey yoktur. Hiçbir sebep terörü haklı gösteremez. Hele hele masum sivilleri hedef alırsa bu hiç olamaz çünkü şiddet kullanılarak hayatlarına son verilen her kişi, arkasında derin yaralar bırakmaktadır. Ailelerinde, cemaatinde ve toplumda derin yaralar bırakmaktadır." diye konuştu.

Saldırının bir ibadethanede insanların Allah’a yöneldiği ve korumasız oldukları bir anda yapıldığına dikkati çeken Türkmen, sözlerine şöyle devam etti:

"Her terör mağdurunu anmak için onların bıraktığı boşluğu sembolize etmesi açısından seccadeleri serdik ve boş bıraktık. Böylece katledilen çocukları, kadınları ve erkekleri, karı-kocaları ve dedelerle nineleri anmak istedik. Yaşları 3 ile 71 arasındaki küçük çocukları, öğrencileri, akademisyenleri, işçileri, doktorları ve mühendisleri anıyoruz. Acımız sonsuz. Olayın anlaşılması mümkün değil.Allah böylesi şeylerin tekrarından bizleri korusun."

Etkinliğe Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes, Köln Ehrenfeld Belediye Başkanı Josef Wirges, DİTİB Yönetim Kurulu üyeleri ile cami cemaati katıldı.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 16:16
  1. terör saldırısı
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