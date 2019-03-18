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Yeni Zelanda’daki terör saldırısında şehit olan 50 kişi için gıyabi cenaze namazı kılındı

Yeni Zelanda’da Cuma namazı sırasında meydana gelen terör saldırısında şehit edilen 50 kişi için Mazlumder Kayseri Şubesi veKayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları öğle namazına müteakip gıyabi cenaze namazı kıldı.

18 Mart 2019 Pazartesi 15:04
Yeni Zelanda’daki terör saldırısında şehit olan 50 kişi için gıyabi cenaze namazı kılındı

Yeni Zelanda’da Cuma namazı sırasında meydana gelen terör saldırısında şehit edilen 50 kişi için Mazlumder Kayseri Şubesi veKayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları öğle namazına müteakip gıyabi cenaze namazı kıldı.


Geçtiğimiz Cuma günü Yeni Zelanda’daCuma namazında meydana gelen terör saldırısında şehit edilen Müslümanlar için Hunat Camii’nde öğle namazı sonrasında gıyabi cenaze namazı kılındı. Kılınan namazın ardından Mazlumder Kayseri Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Taş yaptığı açıklamasında, “Allah tüm şehitlerimize rahmet eylesin. Yeni Zelanda’ olan olayda şehit sayısı o gün 49 du 50 yi buldu. 35 yaralımız var, bunun da 13 ü ağır yaralı yoğun bakımda. Allah şifasından eksik bırakmasın.” dedi.


Cenaze namazına katılan Kayseri Gönüllü Kültür Kururuluşları üyesi Erdal Ergenç iseaçıklamasında; ” Haçlı seferleri sırasında yol boyunca Müslümanların mescitlerini içindekilerle birlikte yok etmeyi sürdüren haçlılar kutsal şehir Küdüs’ü işgal ettiklerinde içindekilerle birlikte Küdüs’deki bir çok mescidi kan gölüne çevirmişlerdir. Ülkemizdeki Ermeni isyanları ve müstevlilerin işgalleri sırasında da Müslüman halkımızın mescitlerde ve camilerde katledilip ibadet mekanlarımızın harap edildiğini unutmadık unutmamalıyız da. Tarih boyunca başta Filistin olmak üzere bir çok İslam coğrafyasında yaşanan mescitlerdeki katliamlar yüreğimizdeki tazeliğini korurken, geçen Cuma günü uzak doğunun ada ülkesi Yeni Zelanda’ dan acı bir haber geldi. Kendini İslam ve Müslüman düşmanlığı ile yetiştirmiş fanatik bir Avustralya vatandaşı din düşmanı önceden planlayarak, sadist bir ruh haliyle de naklen yayınlayarak Müslümanların Cuma namazı kıldığı bir sırada 2 camiye otomatik silahla baskın yaptı.


Beklentimiz odur ki, insanlık dışı bu saldırı olayı tüm detaylarıyla araştırılsın, katil ve yardımcıları teşvik edenler tespit edilip adalet önüne çıkarılarak katliamın hesabı sorulsun. Bu konuda Yeni Zelanda hükümetini, İslam İşbirliği Teşkilatını, Birleşmiş Milletlerin ilgili kurullarını acil olarak göreve davet ediyor, bu tür olayların tekrar etmemesi adına Müslümanların azınlık olarak yaşadığı tüm ülkelerde mescitlerin koruma altına alınmasını, Müslüman toplumları ve önderlerini de tahriklere kapılmadan sağduyu ve sükunetle hareket etmeye davet ediyoruz.” diye konuştu.


Basın açıklamasının ardından Yeni Zelanda daşehit olanlar ve yaralılariçin dualar edildi.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 15:04
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